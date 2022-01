Torna la Festa della Befana di Urbania: 4, 5 e 6 gennaio 2022. Tutte le informazioni utili.

Lo scorso anno era stata cancellata a causa della pandemia. Quest’anno, invece, si svolgerà, nel rispetto di tutte le regole sanitarie anti-Covid. Stiamo parlando della Festa Nazionale della Befana di Urbania 2022, un appuntamento imperdibile per bambini e adulti che quest’anno celebrerà la 25^ edizione.

L’appuntamento è per i giorni 4, 5 e 6 gennaio nella città in provincia di Pesaro-Urbino. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> ‘Le Vie dei Presepi’ a Urbino: lo spettacolo dei presepi artistici

Torna la Festa della Befana di Urbania: 4, 5 e 6 gennaio 2022

Immancabile l’appuntamento, nei giorni 4, 5 e 6 gennaio 2022, con uno degli eventi dedicati alla Befana più importanti d’Italia, la Festa di Urbania, che ha una lunga tradizione che risale indietro negli anni, sebbene l’evento nazionale più recente celebri solo quest’anno la 25esima edizione.

Lo scorso anno, a causa della pandemia, si era svolta solo online, quest’anno la Festa Nazionale della Befana di Urbania si terrà in presenza, con l’osservanza di tutte le regole di prevenzione anticontagio. Proprio in osservanza alle nuove norme sanitarie, il programma della manifestazione è stato riadattato.

Il programma

In primo luogo, è stata annullata la Fiera della Befana del 5 e 6 gennaio, per evitare assembramenti. Così come sono stati cancellati tutti gli eventi all’aperto: non si terranno spettacoli in piazza, non sfilerà la calza più lunga del mondo e non ci sarà la tradizionale discesa della Befana dal campanile.

Gli spettacoli e i laboratori per bambini sono stati spostati al chiuso, nei saloni dei palazzi della città, dove gli accessi saranno controllati e dove si potrà entrare soltanto su prenotazione, esibendo il Super Green pass e indossando la mascherina Ffp2. Restrizioni necessarie per garantire la sicurezza ai partecipanti.

Si potrà comunque visitare la Casa della Befana e l’Ufficio Postale, dove i bambini potranno scrivere e spedire la loro letterina dei desideri.

Dalla vera Casa della Befana al cortile d’onore di Palazzo Ducale, dalla Sala del Consiglio alla sala Kennedy, fino al Teatro Bramante, sono tanti i luoghi suggestivi dove si svolgeranno spettacoli in forma statica, per bambini e famiglie. Sono poi confermate le visite al CEA Bosco dei Folletti e la guida animata al Palazzo Ducale.

Con la collaborazione dell’istituto l’Omnicomprensivo Della Rovere sarà allestito un Lab Space, in cui studenti e docenti mostreranno le peculiarità e le innovazioni dei corsi superiori.

Tutta la città di Urbania sarà addobbata con calze appese ovunque, nel Cortile del Palazzo Ducale sarà allestito uno speciale arredo con oltre 180 volti di Befana, mentre le vetrine dei negozi saranno personalizzate con i lavoretti a tema Befana realizzati dagli studenti dell’Omnicomprensivo Della Rovere.

L’ingresso nell’area del centro storico di Urbania sarà libero, così come la partecipazione a laboratori e spettacoli. Per lo spettacolo a Teatro è previsto un piccolo contributo per gli adulti.

Per ulteriori informazioni sul programma della Festa della Befana di Urbania: www.festadellabefana.com