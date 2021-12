By

Capodanno a teatro: gli eventi per festeggiare il 2022 in Italia. Dove andare. Gli spettacoli in programma.

Con la cancellazione di tutti gli eventi di piazza per festeggiare Capodanno 2022, dai concertoni agli altri spettacoli all’aperto, le uniche occasioni per celebrare sono al chiuso, a casa, oppure al ristorante o a teatro. Nel rispetto di tutte le regole anti-Covid.

Per accedere nei locali aperti al pubblico, ristoranti e teatri, occorre il Super Green pass dallo scorso 6 dicembre. Dunque occorre essere vaccinati oppure guariti dal Covid. Per il momento bastano le due dosi di vaccino. Solo dal 1° febbraio la durata del Green pass sarà ridotta a 6 mesi.

Di seguito vi segnaliamo gli spettacoli a teatro per festeggiare Capodanno 2022 nelle principali città d’Italia.

Capodanno a teatro: gli eventi per festeggiare il 2022 in Italia

Se cercate delle iniziative per festeggiare Capodanno 2022 una buona idea potrebbe essere quella di andare a teatro. Nelle principali città italiane, infatti, sono in programma molti spettacoli interessanti. Ecco dove andare.

Roma

Mamma Mia!. Il celebre musical a teatro con Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz e Sabrina Marciano. Al Teatro Sistina, venerdì’ 31 dicembre alle 20.30.

Mine vaganti. Ferzan Ozpetek mette in scena l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici. Con Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini, Carmine Recano, Simona Marchini. Al Teatro Ambra Jovinelli, 31 dicembre ore 21.30.

E non rimase nessuno. Spettacolo di prosa tratto dal romanzo di Agatha Christie “Dieci piccoli indiani”, con Mariano Rigilli e Anna Teresa Rossini. Al Teatro Ciak, 31 dicembre ore 20.00.

Enrico Brignano – Fatto 30… facciamo 31. Spettacolo del famoso attore comico pensato appositamente per Capodanno. All’Auditorium della Conciliazione, 31 dicembre ore 22.00.

Santo Piacere. L’attore Giovanni Scifoni in un conflitto tra anima e corpo. Al teatro Sala Umberto, 31 dicembre ore 21.30.

Milano

Pinocchio. Spettacolo con marionette della Carlo Colla & Figli, con copione nuovo e musiche originali. Al Piccolo Teatro – Teatro Grassi, venerdì 31 dicembre re 16.00.

Miracoli metropolitani. Spettacolo di Carrozzeria Orfeo, il più politico della compagnia. Al teatro Elfo Puccini – sala Shakespeare, 31 dicembre ore 20.30.

Comincium. Il duo comico Ale e Franz propone uno spettacolo leggero, divertente, sulle note di una band d’eccezione. Al teatro Lirico Giorgio Gaber, 31 dicembre, ore 18.00 e ore 21.30.

Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?. Una commedia che racconta i quarantenni di oggi, con Gabriele Pignotta e Vanessa Incontrada. Al Teatro Manzoni, 31 dicembre ore 17.30 e 21.30.

Pretty Woman – il Musical. Trasposizione teatrale del celeberrimo film, con la colonna sonora composta da Bryan Adams. Sul palco Beatrice Baldaccini e Thomas Santu. Al teatro Nazionale CheBanca!, 31 dicembre ore 21.15.

