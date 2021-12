Capodanno 2022, nulla sarà come prima: questa volta arriva dall’Africa

Un’ondata di caldo anomalo in arrivo direttamente dall’Africa porterà le temperature ad alzarsi in modo sconvolgente.

Gli esperti meteorologi di IlMeteo.it lo hanno definito “Il Gigante di Capodanno”, ma i nomi che si possono dare sono tantissimi: la sorpresa, il giocherellone, il burlone… di cosa stiamo parlando? Semplicemente di un’ondata di caldo incredibile e inaspettato che colpirà tutto il nostro Paese negli ultimi giorni dell’anno e nella prima settimana del 2022. Se in queste ore ancora stiamo risentendo degli ultimi strascichi del maltempo, prepariamoci perché a breve le cose cambieranno e, se fossimo stati in estate, avremmo visto la colonnina di mercurio salire praticamente attorno ai 40 gradi!

Quando inizierà il caldo anomalo sull’Italia?

A cominciare da mercoledì 29, ma soprattutto nelle giornate di giovedì 30 e venerdì 31 dicembre la bolla anticiclonica dell’Africa si farà sentire notevolmente sull’area mediterranea portando la colonnina di mercurio a salire ben al di sopra della media. Prepariamoci quindi a finire l’anno e iniziare il 2021 con giornate di sole e caldo come se fossimo in primavera. Non cantiamo vittoria però, il freddo e il Generale Inverno non hanno assolutamente lasciato le redini del carrozzone, anzi. Pare che attorno all’Epifania la situazione meteorologica crollerà nuovamente e tornerà il freddo.

Le inversioni termiche

Intanto però godiamoci il caldo e, soprattutto, sorridiamo al sole e alle giornate limpide in arrivo. Fate però sempre attenzione perché si verificherà il fenomeno delle inversioni termiche: ossia avremo molto più freddo in pianura che in montagna dove lo zero termico si registrerà attorno ai 3500 metri.

Le cause dell’inversione termica sono da ricercarsi nel fatto che i raggi del Sole in inverno non riescono a raggiungere e riscaldare adeguatamente il suolo. Così l’aria di terra si raffredda molto più rapidamente di quella ad alta quota dove i raggi sono arrivati più “comodamente”. Questa condizione genera sempre nebbie fitte e persistenti.