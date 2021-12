L’ultima perturbazione del 2021 sta arrivando: dove colpirà

Sarà l’ultima perturbazione del 2021 e dopo qualche pioggia porterà ad un cambiamento termico completamente inaspettato.

Si vocifera che Capodanno 2022 sarà all’insegna del caldo, un caldo anomalo ovviamente per questo periodo dell’anno. Eppure le previsioni meteo per questi giorni parlano di un’ultima perturbazione in arrivo che porterà piogge e maltempo. Secondo gli esperti di 3bMeteo, infatti, prima che il 2021 finisca ci sarà questa ondata di bassa pressione che dal Tirreno arriverà fino all’Ionio proprio in questi primi giorni dell’ultima settimana dell’anno. Vediamo allora insieme cosa ci aspetta in questa settimana.

Previsioni meteo lunedì 27 dicembre

L’ultima settimana del 2021 sarà caratterizzata da piogge, temporali e venti anche molto forti, seppur tiepidi visto che a farla da padrone sarà lo Scirocco.

Nella giornata di lunedì vedremo un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche già dal mattino soprattutto sulle regioni del nord e del nord-ovest. La neve comparirà a 1200 metri e il tempo peggiorerà un po’ ovunque nel corso della giornata. Piogge infatti in arrivo anche in Sardegna e Toscana, con la possibilità anche di qualche improvviso temporale. Nel pomeriggio tende a peggiorare anche sul Lazio dove, l’apice del maltempo lo avremo in serata.

Che tempo farà martedì?

Per quanto riguarda invece le previsioni meteo per martedì 28 dicembre, qualche piovasco residuo si concentrerà anche sulle Alpi mentre nel resto d’Italia la situazione meteo sarà variabile con una tendenza netta al miglioramento. Qualche pioggia ancora in Toscana, Basilicata, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia. Ciò che ci deve far “drizzare le antenne” è il fatto che le temperature inizieranno a salire leggermente. Sarà un preludio di quel caldo insolito di cui si sta vociferando ormai da tempo, che sembra arrivare proprio il 31 dicembre.

Ovviamente i modelli per essere il più attendibile possibile andranno consultati sotto data, ma intanto sappiamo con certezza che oggi, 27 dicembre, e anche domani, sarà meglio non stendere fuori e tenere d’occhio il cielo vista quest’ultima perturbazione del 2021 in arrivo.