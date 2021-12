Treno + bus per raggiungere Cortina d’Ampezzo con Cortina Link di Trenitalia. Tutte le informazioni utili.

Avete in programma di andare a Cortina d’Ampezzo per queste vacanze invernali ma non avete voglia di lunghi viaggi in auto? Nessun problema, raggiungerla con il treno + bus non è mai stato così facile.

La Perla delle Dolomiti si può raggiungere facilmente e comodamente con il servizio Cortina Link di Trenitalia. Ecco di cosa si tratta e come usufruire del servizio.

Leggi anche –> Con un biglietto del treno accedi anche alle piste da sci e hai la navetta inclusa

Treno + bus per Cortina d’Ampezzo con Cortina Link di Trenitalia

Cortina d’Ampezzo, nelle Dolomiti Bellunesi, in Veneto, è senza dubbio una delle cittadine più belle ed eleganti di tutte le Dolomiti. Non a caso è da sempre meta preferita da tanti vip per le loro vacanze invernali e non solo. Personaggi celebri a parte, film di Natale e cronache mondane, Cortina è un vero gioiello per la bellezza del suo centro storico, dominato dal campanile della Basilica dei Santi Filippo e Giacomo, e per lo spettacolo delle montagne che la circondano: le Tofane, il Monte Cristallo e il Pomagagnon, le Cinque Torri, la Croda da Lago e il massiccio del Sorapiss. Un vero anfiteatro di cime spettacolari. Non solo per vip.

Raggiungere la bella località dolomitica è ancora più facile grazie al servizio Cortina Link di Trenitalia che mette a disposizione treno + bus.

Con i treni di Trenitalia e gli autobus di Dolomiti Bus è possibile raggiungere Cortina d’Ampezzo con un unico biglietto direttamente dalla stazione di Calalzo di Cadore, a poco più di 30 km a sud di Cortina. Il servizio collega la pianura alla montagna e alle più belle zone escursionistiche di Cortina.

Il prezzo del biglietto dell’autobus per raggiungere Cortina d’Ampezzo, partendo dalla stazione ferroviaria di Calalzo-Pieve di Cadore- Cortina, è di 3,80 euro per un solo viaggio. Un costo che si aggiunge a quello della tratta ferroviaria prescelta per arrivare in treno a Calalzo.

Leggi anche –> Treni della neve: in vacanza in montagna con Frecce e Freccialink

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/treni_regionali/veneto/cortina-link