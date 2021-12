Mostre da vedere a Natale 2021: gli eventi imperdibili nei giorni di festa. Ecco dove andare e quando.

Sono gli ultimi giorni prima dell’inizio delle vacanze di Natale, quando ci abbandoneremo a lunghi pranzi e cenoni, chiusi in casa per molte ore, se non per giornate intere. I più pigri non usciranno proprio, alternando la seduta a tavola a quella sul divano, a guardare film di Natale e serie tv.

Per chi, invece, non ha nessuna intenzione di rimanere sempre dentro casa ci sono tante attività da fare. Accanto alle passeggiate all’aria aperta, al parco oppure in campagna, montagna o al mare, sono in programma numerosi eventi culturali. Visitare un museo o una mostra è l’ideale in questo periodo. L’occasione per uscire di casa, senza stare troppe ore all’aperto e al freddo, ma in luoghi sicuri, in cui si entra solo con il Green pass, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento.

Qui vi segnaliamo le mostre da vedere a Natale 2021. Gli eventi imperdibili.

Mostre da vedere a Natale 2021: dove andare e cosa vedere

Vi proponiamo una rassegna di mostre d’arte da vedere durante la vacanze di Natale 2021. Sono tanti gli eventi in programma, qui trovate i più belli e imperdibili, a cui partecipare in tutta sicurezza.

“Klimt. La Secessione e l’Italia“, Palazzo Braschi, Roma. Inaugurata lo scorso 27 ottobre, la mostra di Klimt a Roma è l’evento dell’autunno inverno 2021-2022, in programma fino al 27 marzo. L’esposizione indaga il ruolo del pittore nelle Secessione viennese e il suo rapporto con l’Italia, proponendo oltre 200 opere di Klimt e di artisti della sua cerchia, tra dipinti, disegni e sculture, provenienti da importati musei.

“Monet“, Palazzo Reale, Milano. L’altro grande evento di stagione è la mostra sulle opere del pittore impressionista Claude Monet a Milano. terminerà il 30 gennaio 2022, dunque questo è l’ultimo periodo per visitarla. La mostra propone importanti opere dell’artista e dei suoi studi sulla luce, numerose le tele sulle celebri ninfee.

“Frida Khalo. Il caos dentro“, Palazzo Fondi, Napoli. Artista molto amata, Frida Khalo è protagonista della mostra che le è dedicata a Napoli, inaugurata a settembre e che terminerà proprio alla fine delle feste, il 9 gennaio. Ai visitatori è proposto un percorso sensoriale con il supporto della tecnologia, per osservare da vicino la vita e le opere di Frida, il suo rapporto con Diego Rivera e gli elementi della cultura popolare messicana a lei cari.

“Punto, linea e superficie. Kandinsky e le avanguardie“, Galleria Comunale Contemporanea di Monfalcone (Gorizia). Appena inaugurata il 18 dicembre, propone opere d’eccezione dell’arte contemporanea, dall’astrattismo al surrealismo, fino al minimalismo. Protagonisti Kandisnky, Lyonel Feininger, Max Ernst, Joan Miró, Enrico Prampolini e tanti altri. In programma fino al 2 maggio.

“Sebastião Salgado. Amazônia“, Maxxi, Roma. Concludiamo con la mostra del grande fotografo brasiliano Salgado, con l’esposizione di 200 opere, frutto di sei mesi di viaggio nell’Amazzonia brasiliana. Aperta a ottobre, la mostra terminerà il 13 febbraio 2022.