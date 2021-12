Natale 2021: Villa Fiorentino a Sorrento si accende di magia

Natale 2021 a Sorrento è un’esperienza da vivere: tra i tanti eventi, nei locali e nei giardini della bella Villa Fiorentino saranno tanti gli eventi gratuiti. Vi segnaliamo qui tutte le mostre, gli eventi e gli spettacoli a cui partecipare.

In una delle ville più belle di Sorrento, Villa Fiorentino, si alterneranno per tutto il periodo natalizio numerosi eventi, tutti organizzati per questo Natale 2021.

Come tutti gli anni, tornano gli eventi natalizi di Sorrento, la cittadina più amata dai turisti che arrivano in Campania, per la sua magia soprattutto durante le feste. Ecco tutto quello che c’è da sapere e gli eventi a cui partecipare gratuitamente.

Villa Fiorentino a Sorrento, gli eventi di Natale 2021

Sono davvero tanti gli eventi dedicati ai turisti e ai cittadini di Sorrento a Villa Fiorentino, tutti allestiti e organizzati appositamente per Natale. Si parte con una mostra di Marcello Aversa dal titolo “Terra Viva”, che sarà visitabile dal 7 dicembre al 30 gennaio 2022.

In questa mostra si potranno ammirare le opere del maestro conosciuto in tutto il mondo ed in particolare quelle legate al presepe, simbolo del natale napoletano per eccellenza. Nell’ambito della mostra nella giornata del 18 dicembre, si terrà nelle sale di Villa Fiorentino “Te piace ‘o presebbio?!”, un progetto di Marco Palmieri in cui gli attori/pastori si incarnano e trasmettono al pubblico, aldilà del loro personaggio, la propria umanità.

Per gli amanti della fotografia, in una della sale della Villa sarà allestita anche la mostra fotografica #aboutsorrento2022, con le 12 foto selezionate dal social contest per rappresentare la penisola sorrentina nel calendario 2022.

Le mostre resteranno aperte dal 7 dicembre al 30 gennaio 2022 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato, domenica e festivi fino alle 21.

I mercatini e gli spettacoli di Villa Fiorentino

All’esterno della Villa, dal 4 dicembre, sono stati allestiti i famosi mercatini di Natale, insieme al giardino incantato, le giostre per i più piccoli e degli eventi che proseguiranno per tutto il periodo natalizio.

Ricordiamo che per l’accesso ai giardini e alla Villa è previsto l’ingresso libero, ma è richiesto il Green pass per l’accesso sia per l’area interna che per l’esterno.

Tanti anche gli spettacoli natalizi, che allieteranno tutti i partecipanti in un’atmosfera prettamente magica e festosa. Di seguito vi elenchiamo i prossimi: