Super offerta da Wizz Air per viaggiare da gennaio a marzo 2022. Le ultime occasioni da prendere subito.

Si programmano i viaggi per il 2022 e arrivano le nuove offerte di voli low cost da non lasciarsi sfuggire per viaggiare in Italia e in Europa, per lavoro, studio o vacanza.

Vi abbiamo già segnalato le ultime offerte di EasyJet per volare a gennaio 2022. Ora sono in arrivo altre offerte da altre compagnie aree. Tra queste, l’ungherese Wizz Air ha lanciato una nuova imperdibile promozione per il solo giorno di oggi, mercoledì 15 dicembre 2021.

L’offerta flash sale propone sconti sui biglietti aerei fino al 20% per viaggiare dal 10 gennaio al 26 marzo 2022. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Solo per oggi, mercoledì 15 dicembre, potete approfittare della nuova super offerta di Wizz Air, per viaggiare a prezzi scontati all’inizio del nuovo anno. La promozione sui voli della compagnia aerea ungherese parte dal periodo dopo le feste natalizie e arriva fino all’inizio della primavera. Un’opportunità da cogliere subito, se state programmando viaggi per quel periodo.

Acquistando i voli in offerta si potrà viaggiare con tariffe ribassate fino al 20% nel periodo che va dal 10 gennaio al 26 marzo 2022. Tutti i viaggi devono essere completati entro questo periodo. La promozione è partita alle ore 0.00 del 15 dicembre e sarà valida fino alle 23.59 dello stesso giorno, oggi.

Lo sconto del 20% non si applica ai costi amministrativi ed è valido solo su alcuni voli di Wizz Air, acquistati esclusivamente sul sito web ufficiale della compagnia wizzair.com o tramite app mobile WIZZ. I voli in offerta li troverete sul sito web, cercando le vostre destinazioni di viaggio. La promozione, infine, non è valida per le prenotazioni di gruppo.

Affrettatevi, avete tempo solo entro la mezzanotte di oggi per acquistare il vostro volo a prezzo super scontato. Per maggiori informazioni: wizzair.com

Infine, segnaliamo anche che sul portale di Wizz Air potete trovare ancora delle offerte per viaggiare subito in Italia da 4,99 euro (a tratta). I voli scontati sono da Nord a Sud: da Venezia a Catania, Palermo e Bari; da Torino a Catania, Palermo e Bari.

Tanti anche i voli da 9,99 euro per volare in Italia e in Europa.

