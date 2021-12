Il presepe più grande del mondo si trova a Manarola. Ecco com’è fatto, quando andare come vederlo

L’enorme suggestione del Natale viene anche dalle luci che addobbano e vestono a festa ogni angolo. Bene, immaginate quale colpo d’occhio eccezionale sia vedere un intero versante di collina pieno di luci che formano addirittura un presepe. E non solo. Questa collina è a picco sul mare alle spalle di uno dei borghi più belli d’Italia.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per rendere spettacolare questo posto. Questo luogo meraviglioso che diventa speciale a Natale è Manarola. Qui viene allestito da ormai oltre 15 anni il presepe più grande del mondo. Il presepe è visibile tutti i giorni dall’8 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022 dalle 17.30 alle 22.30.

Il presepe di Manarola: il più grande del mondo

L’Italia quando si tratta di luci e di Natale ama fare le cose in grande. Così c’è l’albero di Natale più grande del mondo, quello di Gubbio, l‘albero di Natale sull’acqua più grande del mondo, a Castiglion del Lago, e il presepe più grande del mondo, quello appunto di Manarola.

Manarola è uno dei borghi più belli d’Italia e si trova in quell’incanto che sono le Cinque Terre in Liguria. Un piccolo paesino fra mare e monti, fra scogliere a picco, deliziose spiagge e sentieri nella natura.

Il presepe di Manarola e è nato per la volontà di un ex ferroviere ora in pensione, il signor Mario Andreoli che sin dall’inizio degli anni 80 si è dedicato alla costruzione di questo presepe. Nel 2007 quest’immensa costruzione di luci ha coperto tutta la collina delle Tre Croci ed è entrata subito nel Guinness dei Primati. E lì è rimasta.

D’altronde non si vede spesso su una collina sul mare un intero presepe costituito da ben 300 figure e realizzato con ben 17 mila lampadine e circa 8 km di cavi. Ed è anche un presepe ecologico: sin dal 2008 è alimentato con un impianto fotovoltaico.

Dove si vede meglio il Presepe di Manarola

Per vedere il presepe di Manarola dovete ovviamente arrivare in questo grazioso borgo. Qui ci sono tre punti di osservazione: uno è dalla piazza principale del paese, un altro da via Rollandi e un altro lungo il sentiero Manarola-Rio Maggiore. Quest’ultimo è quello che offre la visione migliore, quello da cui vengono scattate le foto che vedete.

Per prendere il sentiero dovete partire dalla piazza di Manarola, prendere via Beccaria e da qui incamminarsi fino a raggiungere il punto più alto che si trova a 320 metri sul livello del mare. Ovviamente per godere appieno dello spettacolo bisogna andarci quando fa buio. Considerate che il sentiero non è illuminato, per quanto sia ben segnato e il passaggio sia agevole. Portate dunque con voi una torcia.

La suggestione di vedere il più grande presepe del mondo in uno dei luoghi più incantevoli che esistano è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita.