Riapre la funivia della Marmolada per raggiungere i 3265 metri in 12 minuti

Riapre la funivia della Marmolada e ricomincia la stagione sciistica più interessante di sempre.

Andare alla scoperta della Marmolada la vetta più alta delle Dolomiti, è sicuramente un’esperienza meravigliosa e bellissima da fare, almeno una volta nella vita. Soprattutto in inverno. Se infatti non avete paura del freddo la Marmolada riapre e riparte con la sua stagione invernale proprio l’8 di dicembre e gli eventi si alterneranno con un giusto mix tra sport, cultura e natura.

Marmolada Move To The Top

Nel cuore delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, riapre l’impianto funiviario Marmolada Move to the Top che permette a tutti di raggiungere i 3265 metri di altezza in 12 minuti per vivere l’ebrezza di trovarsi praticamente sul tetto del mondo. Si potrà sciare, ovviamente, e anche vivere dei momenti molto interessanti a livello culturale. Infatti nello spazio del museo Marmolada Grande Guerra 3000 m, si potranno scoprire tantissimi resti archeologici ritrovati risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Inoltre chi ama la natura e chi vuole godere di uno spettacolo pazzesco come l’alba dalla Regina, può usufruire della terrazza panoramica di punta Rocca all’alba da cui si vedono tutti i nove sistemi delle Dolomiti UNESCO.

Sciare sulla Marmolada

Ovviamente non possiamo parlare poi della Marmolada anche anche in veste di paradiso per gli sportivi e soprattutto per gli sciatori. Questa località sciistica infatti, grazie all’abbondante neve naturale che si trova in quota è perfetta per grandi e piccini. Coloro che lo desiderano potranno anche cimentarsi con la pista più lunga del circuito la Bellunese che con 1800 m di dislivello e 12 km di lunghezza si è aggiudicato il titolo di una delle più belle in assoluto.

Ovviamente restano validi qui, come praticamente ovunque, tutte le regole per la sicurezza visto il proseguire della pandemia da coronavirus e si ricorda di controllare e richiedere informazioni in merito al Green pass o al Super Green pass che è richiesto per determinate attività.