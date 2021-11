Natale 2021 a Sarzana? Oltre 70 eventi e appuntamenti magici in arrivo

Un calendario di eventi di Natale a Sarzana incredibile e unico in Liguria! Quali sono gli appuntamenti che non si possono perdere?

Sarzana è un luogo tutto da scoprire nella parte più a levante della Liguria e che, a Natale, si trasforma in un gigantesco villaggio di Babbo Natale! Per altro, in questo 2021, i festeggiamenti sono diventati ancora più intensi e interessanti visto che, dal 27 novembre al 6 gennaio, sono in programma oltre 70 eventi! Scopriamo allora insieme tutti gli appuntamenti imperdibili per celebrare al meglio il Natale a Sarzana!

Gli eventi di Natale 2021 a Sarzana da non perdersi

La voglia di celebrare il Natale quest’anno è ancora più forte del passato, molto probabilmente per via della speranza che nutriamo tutti quanti di tornare alla normalità il prima possibile. Così a Sarzana si comincia con le straordinarie installazioni luminose in Piazza Matteotti e in tutto il centro cittadino. Sempre in tema luminarie quest’anno a Sarzana c’è una grossa novità: la proieizione in videomapping di foto e scenografie a tema natalizio che raccontano però allo stesso tempo anche la storia della città.

Tra gli altri eventi di Sarzana per tutto il periodo Natalizio non possiamo non citare la pista di pattinaggio, il presepe dei fratelli Capuano di San Gregorio Armeno, il trenino di Natale che attraversa il centro storico e tantissimi laboratori per i più piccoli. C’è quindi una grande attesa per il Natale di Sarzana che ha ormai deciso di ritagliarsi un suo spazio di rilievo nelle festività. Come ricordano le autorità locali, infatti, nel 2020 la città si era piazzata al secondo posto come “bellezza” proprio delle attrazioni e decorazioni. Subito dopo Genova.

Qui trovi tutte le attrazioni giorno per giorno e il ricco calendario degli eventi di Natale a Sarzana.

Cosa vedere a Sarzana, non solo a Natale

Se avete deciso di visitare Sarzana in questo periodo dell’anno, sappiate che la città merita di essere scoperta in qualsivoglia stagione. Una gita non può che partire da Porta Parma per entrare direttamente nella parte più antica di Sarzana del centro storico. Passeggiando qui si trovano moltissime testimonianze storiche di rilievo che raccontano la vita passata di questo angolo di Liguria. Il Palazzo del Municipio, così come diverse strutture in via Mazzini e in Piazza Matteotti meritano di essere scoperte Palazzo Picedi-Benettini e palazzo Magni-Griffi ad esempio sono due esempi architettonici di rilievo.

Non potete poi esimervi dall’ammirare la Fortezza di Sarzana realizzata su incarico di Lorenzo il Magnifico o la chiesa di S.Andrea, uno degli edifici più antichi della città. Se avete poi la fortuna di entrare in uno dei palazzi del centro storico vi troverete davanti a soffitti affrescati e una vista da sogno su tutta Sarzana.