Ogni anno, il giorno dell’Immacolata Concezione a Marina di Nicotera i pescatori portano in processione in mare la statua della Madonna.

Si sta avvicinando il giorno in cui si celebra l’Immacolata Concezione, ossia l’8 dicembre. Normalmente accostiamo questo giorno al momento in cui si fa l’albero di Natale in casa. Come se si desse il via ufficialmente alle festività! Ma non solo. In molte città italiane l’8 dicembre è anche il momento di scatenarsi con alcune tradizioni storiche, proprio come la Processione della Madonna verso il mare a Nicotera in Calabria. Si tratta di un appuntamento speciale che ogni anno – almeno fino al 2019 – ha sempre attirato moltissime persone, turisti e locali. Vediamo allora da dove nasce questa incredibile tradizione.

Dove si svolge la processione in mare l’8 dicembre

La processione si svolge precisamente a Marina di Nicotera ed è molto affascinante e vede i pescatori portare in mare la statua di legno della Madonna. Immaginate quindi tantissimi uomini di mare che sfidano il freddo e si tuffano in mare fino alla cintura, portando sulle spalle la statua di Maria, con attorno svariate barche che monitorano l’avvenimento. A terra, sulla spiaggia, i fedeli cantano canzoni religiose e inni alla Vergine, creando un’atmosfera magica, emozionante e molto mistica.

La storia del ritrovamento della Madonna lignea di Nicotera

Da dove è nata però la tradizione della processione della Madonna di Legno a Nicotera? Tutto pare ebbe inizio con il ritrovamento della statua lignea in mare. Tradizione, forse leggenda, vuole che questa statua che viene portata in processione era stata letteralmente pescata per caso nei pressi della costa. All’epoca Marina di Nicotera ancora non esisteva, sulla spiaggia c’erano solo capanne di pescatori e i marinai abitavano in collina. Da lì avevano una visuale privilegiata sullo specchio di mare e una mattina una pescatore notò una grossa cassa galleggiare. Sperando in un tesoro corse in spiaggia insieme ad un parente e recuperò quella che si scoprì essere la statua della Madonna.

Ogni anno la processione quindi ripercorre il tragitto che la statua di Maria fece, sospinta dalle correnti del mare fino al punto in cui venne recuperata.

Si farà la processione nel 2021?

Se vi state chiedendo se la Processione si farà anche quest’anno oppure no, a oggi non ci sono molte informazioni a riguardo. L’ultima notizia risale al 2019, in epoca pre Coronavirus.



Sul sito ufficiale si parla di molti altri eventi, ma non della processione. Molto probabilmente perché il rischio di assembramento è ancora troppo alto. Tuttavia, questa tradizione è molto interessante e va assolutamente segnata sul calendario per viverla in prima persona non appena sarà possibile.