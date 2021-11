Austria: lockdown totale per tutti, nuove regole sui tamponi per i viaggiatori. Cosa bisogna sapere.

Continua ad aggravarsi la pandemia di Covid-19 in Austria, che sta registrando da alcuni giorni numeri record di contagi giornalieri mai visti finora. Salgono anche i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva.

Il governo austriaco ha tentato di correre ai ripari, introducendo ai primi di novembre delle restrizioni solo per i non vaccinati, escludendoli da tutta una serie di luoghi pubblici, come ristoranti, caffè, musei, teatri, cinema, parrucchieri e anche mercatini di Natale. In tutti questi luoghi sono ammessi solo i titolari di Green pass vaccinati o guariti, secondo la regola delle 2G.

Poi, con il peggioramento dell’epidemia, soprattutto in Alta Austria e nel Salisburgo, è stato introdotto il lockdown vero e proprio per non vaccinati. Il provvedimento che in un primo momento era previsto solo per i due Stati federati austriaci è stato poi esteso in tutto il Paese. Da lunedì 15 novembre, in Austria non vaccinati possono uscire di casa solo per andare al lavoro, presentando il risultato negativo del tampone, per fare acquisti essenziali, come al supermercato e in farmacia, e per fare una passeggiata. Una misura fortemente restrittiva per quella parte di popolazione che ha scelto di non vaccinarsi.

La situazione, però, continua ad essere drammatica, in particolare in Alta Austria e nel Salisburgo. I due Stati hanno deciso pertanto di introdurre il lockdown generale per tutti.

Negli Stati federati austriaci di Alta Austria e Salisburgo la pandemia di Coronavirus è fuori controllo. L’incidenza settimanale dei contagi è salita a 1557 casi su 100mila abitanti in Alta Austria e 1672 nel Salisburgo. Numeri drammatici che impongono l’adozione di ulteriori restrizioni.

Il lockdown per soli non vaccinati non è più sufficiente, così le due regioni dell’Austria hanno deciso, loro malgrado, di reintrodurre un lockdown totale, per tutti. Proprio come è accaduto in Europa nelle fasi più acute della pandemia che, grazie ai vaccini, separavamo di esserci lasciati alle spalle.

Purtroppo, l’insufficiente percentuale di vaccinati in Austria, di fronte a una variante del virus molto più contagiosa come la Delta, l’allentamento delle restrizioni dalla scorsa estate, probabilmente anche la stanchezza della popolazione nell’osservare le regole di prudenza hanno favorito la forte ripresa dei contagi.

Il lockdown generale in Alta Austria e Salisburgo è stato reintrodotto per non sovraccaricare ulteriormente gli ospedali. Entrerà in vigore lunedì 22 novembre e durerà alcune settimane. Le autorità locali non hanno comunicato il termine, sarà decisivo l’andamento dell’epidemia e soprattutto l’occupazione degli ospedali.

A questo punto non è nemmeno escluso che il lockdown totale torni anche in tutta l’Austria, dove l’incidenza settimanale dei contagi è di 971 casi su 100mila abitanti.

Nuove regole per viaggiatori

Nel frattempo, l’Austria ha rivisto anche le regole per l’ingresso dei viaggiatori sul territorio nazionale. I non vaccinati che entrano nel Paese devono presentare un tampone molecolare (PCR) negativo, che avrà una durata di 72 ore e non più di 7 giorni come è stato finora.

Non sono più ammessi i test antigenici e degli anticorpi.

