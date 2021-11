Crociere: le offerte per l’inverno 2021, le occasioni da prenotare subito. Tutte le informazioni utili.

Tutto l’anno è il momento giusto per fare una bella crociera, anche in inverno. Che sia il nostro Mar Mediterraneo o un mare tropicale, viaggiare sull’acqua, divertendosi, per sbarcare nei porti di città storiche e moderne, con tante attrazioni, è una vacanza da fare almeno una volta nella vita.

Se non amate il caos e il caldo della stagione estiva, l’autunno-inverno è il periodo che fa al caso vostro per visitare tante belle città e isole del Mediterraneo. È sempre la stagione ideale anche se andate in cerca del caldo e desiderate sfuggire ai rigori invernali rifrugandovi in un paradiso tropicale. Ogni desiderio ha la sua crociera in offerta, dovete solo trovare la vostra. Di seguito vi segnaliamo le migliori offerte di crociere per l’inverno 2021: Ecco dove andare.

Per le vostre vacanze d’inverno, prima, durante o dopo il periodo natalizio, trovate tante occasioni imperdibili di viaggi in crociera. Sia che decidiate di restare nel Mediterraneo o di partire per mari tropicali, troverete tante proposte per soddisfare ogni vostro desiderio e ogni vostra esigenza.

Qui di seguito vi riportiamo le migliori offerte di crociere per l’inverno 2021. Ecco dove andare. Le offerte sono dal portale Crociere.com.

Mar Mediterraneo

La Spezia, Napoli, Palma di Maiorca, Barcellona, Marsiglia, Genova, La Spezia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Fantasia

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: La Spezia

Data di partenza: 6 dicembre 2021

Percorso: La Spezia – Napoli – Palma di Maiorca – Barcellona – Marsiglia – Genova – La Spezia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 300 euro, Cabina esterna 490 euro, Cabina esterna con balcone 520 euro, Suite 940 euro. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni.

Italia, Malta, Spagna e Francia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Grandiosa

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Genova

Data di partenza: 13 dicembre 2021

Percorso: Genova – Civitavecchia – Palermo – Malta La Valletta – Barcellona – Marsiglia – Genova

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 350 euro, Cabina esterna 420 euro, Cabina esterna con balcone 520 euro, Suite 990 euro. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni.

Italia, Francia, Spagna

Compagnia: Costa

Nave: Costa Luminosa

Durata: 6 giorni e 5 notti

Imbarco: Savona

Data di partenza: 18 dicembre 2021

Percorso: Savona -Marsiglia – Barcellona – Civitavecchia – Savona

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 339 euro, Cabina esterna 389 euro, Cabina esterna con balcone 449 euro, Suite 1139 euro.

Italia – Stati Uniti / Caraibi

Bermuda, Italia, Stati uniti, Portogallo, Spagna, Francia

Compagnia: Norwegian Cruise Line (NCL)

Nave: Norwegian Gateway

Durata: 18 giorni e 17 notti

Imbarco: Civitavecchia

Data di partenza: 5 dicembre 2021

Percorso: Civitavecchia – Livorno – Cannes – Barcellona – Valencia – Malaga – Cadice – Lisbona – Punta Delgada (Azzorre) – Kings Wharf (Bermuda) – Miami

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 1139 euro, Cabina esterna 1181 euro, Cabina esterna con balcone 1251 euro, Suite 1608 euro, NCL Haven 5.738.



Italia, Francia, Spagna, Isole Canarie, Antille

Compagnia: Costa

Nave: Costa Deliziosa

Durata: 15 giorni e 14 notti

Imbarco: Savona

Data di partenza: 2 dicembre 2021

Percorso: Savona – Marsiglia – Barcellona – St. Cruz de Tenerife – Barbados – Santo Domingo

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 1519 euro, Cabina esterna 1699 euro, Cabina esterna con balcone 1849 euro, Suite 3389 euro.

Mar dei Caraibi

Martinica, Santa Lucia, La Trinidad e Tobago, Dominica, Barbados, Grenada

Compagnia: Royal Caribbean International

Nave: Grandeur of the Seas

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Bridgetown (Barbados)

Data di partenza: 5 dicembre 2021

Percorso: Bridgetown – Scarborough (Tobago) – Port of Spain (Trinidad) – Grenada – Fort de France (Martinica) – Roseau (Dominica) – Castries (Santa Lucia) – Bridgetown

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 307 euro, Cabina esterna 447 euro, Cabina esterna con balcone 811 euro, Suite 1553 euro.