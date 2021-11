Mercatini di Natale in Alto Adige 2021: Green Pass e regole di accesso. Tutte le informazioni utili per la visita.

Tornano quest’anno i mercatini di Natale in Alto Adige, dopo la sospensione nel 2020 a causa della pandemia. Salvo imprevisti, e incrociando le dita sulla situazione della pandemia, tutto dovrebbe svolgersi regolarmente. Le casette di legno addobbate torneranno ad animare le piazze e le vie delle città dei mercatini, con la loro offerta di decorazioni natalizie, dolciumi e oggetti di artigianato.

Come abbiamo anticipato, i mercatini di Natale in Italia si svolgeranno ne rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid e servirà il Green pass per accedere. Non fanno eccezione i mercatini dell’Alto Adige. Di seguito vi riportiamo tutte le regole da rispettare per poterli visitare. Ecco cosa bisogna sapere.

Leggi anche –> Natale 2021 a Bari, si accendono le luci: mercatini, attrazioni e gli eventi in programma

Mercatini di Natale in Alto Adige 2021: Green Pass e regole di accesso

Le piazze e le vie dei centri storici dell’Alto Adige sono pronte ad accogliere il ritorno degli amati mercatini di Natale, dopo la cancellazione dello scorso anno a causa dell’aggravarsi dell’epidemia di Covid-19. I contagi sono in risalita anche in questo autunno, ma i numeri sono decisamente più contenuti e soprattutto sotto controllo. Merito delle vaccinazioni e delle misure di protezione anti-contagio, insieme all’uso del Green pass.

Ed è proprio il Green pass lo strumento di prevenzione dei contagi che sarà richiesto per poter accedere ai mercatini natalizi in Italia di quest’anno. Anche in Alto Adige.

La provincia di Bolzano ha adottato regole specifiche per lo svolgimento in sicurezza dei mercatini nel periodo dell’Avvento e quello delle vacanze Natalizie. I mercatini dell’Alto Adige si apriranno a fine novembre, nel weekend della prima domenica di Avvento, fino al giorno dell’Epifania, il 6 gennaio 2022.

In questo periodo, residenti, turisti e famiglie potranno passeggiare tra le bancarelle, fare acquisti per addobbi per la casa e per regali, gustare le prelibatezze gastronomiche locali. Mentre i bambini potranno divertirsi con giochi, giostre, giri su carretti trainati da cavalli, animazioni e spettacoli. Tutto come nelle precedenti edizioni ma con qualche regola in più da osservare per la sicurezza di tutti.

Regole per i mercatini

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato le regole di sicurezza anti-Covid per visitare i mercatini di Natale in Alto Adige nel 2021 e per l’inizio del 2022. Come abbiamo detto, per accedere ai mercatini i visitatori dovranno esibire il Green pass.

Chi si troverà a passare per le strade e le piazze dove sono allestite le casette di legno, e non intende fermarsi, sarà dispensato dall’esibire il certificato verde. Pensiamo agli abitanti dei centri storici o chi deve attraversare le zone del mercatino per andare a un punto dell’altro della città. In questo caso, per permettere spostamenti agevoli, saranno allestiti dei corridoi specifici per il semplice passaggio, senza obbligo di Green pass.

Dalla giunta provinciale, hanno spiegato che queste regole valgono per i 5 principali mercatini natalizi dell’Alto Adige: quelli di Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano e Vipiteno. Si applicheranno anche a tutti i mercatini con più di 5 stand.

Al di fuori di questi casi particolari, a tutti gli altri sarà chiesto il Green pass per accedere ai mercatini, visitare le bancarelle, fare acquisti e consumare presso gli stand gastronomici. Intorno ai mercatini verranno predisposti dei varchi di accesso dove saranno controllati i Green pass dei visitatori che dopo il controllo riceveranno un braccialetto monouso da indossare durante la vista al mercatino e valido solo per quel giorno di visita.

Il braccialetto dovrà essere sempre esibito dai visitatori per consumare cibi e bevande nell’area degli stand gastronomici del mercatino. I gestori degli stand dovranno controllare sempre il possesso del braccialetto.

Riguardo a ristoranti e bar situati nelle zone vicine ai mercatini, i gestori dovranno evitare la formazione di assembramenti davanti al loro ingresso e richiedere il Green pass anche per le consumazioni all’aperto.

Date di apertura dei mercatini di Natale in Alto Adige 2021

Ecco quando apriranno i principali mercatini di Natale dell’Alto Adige.

Bolzano : 26 novembre – 6 gennaio 2022

: 26 novembre – 6 gennaio 2022 Bressanone : 26 novembre – 6 gennaio 2022

: 26 novembre – 6 gennaio 2022 Brunico : 25 novembre – 6 gennaio 2022

: 25 novembre – 6 gennaio 2022 Castelrotto : 4 dicembre – 26 dicembre

: 4 dicembre – 26 dicembre Chiusa : 26-28 novembre, 3-5 dicembre, 8-12 dicembre, 17-14 dicembre

: 26-28 novembre, 3-5 dicembre, 8-12 dicembre, 17-14 dicembre Dobbiaco : 26 novembre – 6 gennaio

: 26 novembre – 6 gennaio Glorenza : weekend 10-12 dicembre

: weekend 10-12 dicembre Lago di Carezza : nei weekend dal 17 novembre al 19 dicembre

: nei weekend dal 17 novembre al 19 dicembre Merano : 26 novembre – 6 gennaio 2022

: 26 novembre – 6 gennaio 2022 Ortisei : 26 novembre – 6 gennaio

: 26 novembre – 6 gennaio San Candido : 26 novembre – 6 gennaio

: 26 novembre – 6 gennaio Selva di Val Gardena : 4 dicembre – 9 gennaio

: 4 dicembre – 9 gennaio Vipiteno: 26 novembre – 6 gennaio 2022

Non si terranno quest’anno i mercatini di Natale al Lago di Braies e a Santa Cristina di Val Gardena.

Leggi anche –> La top 10 dei mercatini di Natale più belli da visitare nel mondo