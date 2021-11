By

Natale 2021 a Bari: le luminarie in città iniziano ad accendersi. Tutti gli appuntamenti in programma per dei festeggiamenti da sogno.

Tutta Italia si prepara al Natale e la città di Bari lo fa in grande stile con una serie di attrazioni ed eventi importanti per cittadini e turisti. Si comincerà dal 6 dicembre, fino al 6 gennaio e il Sindaco Antonio Decaro si augura di vedere le strade della città illuminate e piene di persone che, lentamente e in sicurezza, torneranno a godere della meraviglia del Natale a Bari.

Le principali attrazioni di Natale a Bari

Anche se ancora non si sa quale azienda vincerà la gara indetta da Amgas srl per organizzare tutti gli eventi natalizi a Bari, sappiamo già alcuni degli eventi e delle attrazioni che verranno installate e allestite.

Una parte di piazza del Ferrarese si trasformerà infatti in un Giardino Incantato con tanti piccoli eventi itineranti e bancarelle. Il tutto farà da cornice all’albero di Natale che sarà alto, almeno 14 metri, e collocato su un palco per permettere a tutti di godere dello spettacolo di luci e colori. Inoltre sulla Muraglia verranno nuovamente allestiti i Mercatini di Natale di Bari mentre piazza Umberto ospiterà il Villaggio di Babbo Natale. Già in questi giorni però ci sarà l’accensione delle luminarie sugli alberi di corso Vittorio Emanuele, di piazza Diaz e del lungomare

Tutti i rumors sugli eventi di Amgas e del Comune

Come riporta Borderline24, nella gara vengono richieste poi anche delle tensostrutture da occupare con stand e banchetti per diverse attività ludiche e non pensate per grandi e piccini.

Altri importanti eventi, ancora avvolti nel mistero, si svolgeranno poi sempre nella piazza Principale il 24 e il 31 dicembre. L’idea e la proposta a cui le aziende dovranno attenersi è quella di installare anche tantissimi alberi, preferibilmente abeti, in grado di portare i visitatori di Bari a sentirsi veramente come se fossero nel cuore della casa di Babbo Natale! Non mancheranno poi tantissime luminarie e sono previste anche delle proiezioni luminose sulle facciate delle case e dei palazzi della piazza principale di Bari.

Un programma di eventi, quello di Amgas, che si va ad intrecciare con quello deciso dall’assessorato alle Culture del Comune di Bari per una Natale da sogno.

(Fonte Immagini:Photo by Mourad Saadi on Unsplash)