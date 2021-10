Arriva Medicane: il ciclone mediterraneo che diventa uragano, ecco dove colpirà. le previsioni meteo aggiornate. Cosa bisogna sapere.

Non è finito il maltempo al Sud Italia. Negli ultimi giorni la Sicilia orientale e la Calabria meridionale sono state colpite duramente da violente ondate di maltempo, causate da un ciclone che si è formato nel Mar Mediterraneo dall’incontro dall’aria calda in ascesa dal mare e quella più fredda in cielo.

Scuole chiuse, allagamenti e smottamenti, purtroppo anche vittime. La situazione più drammatica è stata a Catania, con la città letteralmente sommersa dall’acqua spinta da fortissime raffiche di vento.

Un maltempo eccezionale, con la quantità di pioggia che cade in sei mese scesa in poche ore, che non è ancora finito. Nelle prossime ore, infatti, il ciclone mediterraneo che ha colpito l’area ionica potrebbe trasformarsi in un “Medicane“, avvertono i meteorologi. Ovvero in un Mediterranean Hurricane, un uragano simile a quelli tropicali ma nel Mar Mediterraneo.

Tra giovedì 28 e sabato 30 ottobre si prevedono nella stessa zona già duramente colpita piogge forti e raffiche di vento fino a 100 km orari. È massima allerta in Sicilia. Le ultime previsioni del tempo.

Arriva Medicane: il ciclone mediterraneo che diventa uragano, dove colpirà

Il ciclone presente sul Mar Mediterraneo, a Sud della Sicilia, che ha portato forte maltempo al Sud Italia, sta aumentando la propria intensità e si sta trasformando in un uragano mediterraneo, detto anche “Medicane“. Dal basso Mediterraneo, il Medicane si sposterà verso nord e nella giornata di venerdì 29 ottobre dovrebbe raggiungere la Sicilia. Come annuncia il servizio meteorologico di 3bemeto.

Il tempo sulla Sicilia sta già peggiorando di nuovo, oggi, giovedì 28 ottobre, anche se ancora in modo graduale. Il maltempo più intenso, tuttavia, è previsto per la giornata di venerdì e raggiungerà anche la Calabria. Saranno soprattutto le zone ioniche di Sicilia e Calabria ad essere colpite da piogge forti e temporali intensi. Le nuove precipitazioni creeranno nuove criticità idrogeologiche, dovute anche alle forti raffiche di vento.

L’occhio del ciclone del Medicane, tuttavia, dovrebbe restare al largo del Mar Ionio e non raggiungere la terraferma. Il ciclone, tuttavia, andrà monitorato. Nella giornata di sabato 30 ottobre, i meteorologi prevedono un miglioramento del tempo, con l’allontanamento del Medicane dalle coste dello Ionio, in direzione del Mar Libico. Una situazione che favorirà un allentamento della morsa del maltempo su Sicilia e Calabria.

