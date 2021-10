By

Halloween 2021 a Mirabilandia: percorsi horror per grandi e piccoli. Tutto quello che bisogna sapere.

Ci stiamo avvicinando a Halloween la festa popolare di origine irlandese che si celebra alla vigilia di Ognissanti ed è molto partecipata negli Stati Uniti. La sera del 31 dicembre i bambini si mascherano, spesso da spiriti, fantasmi o streghe e vanno di casa in casa a chiedere dolcetto o scherzetto.

Un’usanza che da alcuni anni si è diffusa anche da noi e nonostante sia una festa importata di matrice americana, in realtà le sue origini affondano negli antichi riti di passaggio delle stagioni e del ciclo agricolo che appartengono anche alle nostre tradizioni popolari.

Leggi anche –> Tre Mete Top per il Ponte di Ognissanti: dove andare ad Halloween

In questo periodo si stanno organizzando viaggi, weekend e feste per Halloween e il giorno di Ognissanti. La festa dei Santi del 1° novembre, infatti, sarà un lunedì, dunque un vero ponte per organizzare anche una breve vacanza o una grande festa.

Vi abbiamo già dato alcuni suggerimenti per festeggiare Halloween, anche in un luogo come Gardaland. Qui proseguiamo la rassegna sui parchi di divertimento con Mirabilandia. Ecco quando andare e cosa fare nel parco vicino Ravenna.

Halloween a Mirabilandia: percorsi horror per grandi e piccoli

Dalla scorsa estate, grazie alle riaperture consentite dalla campagna vaccinale, i parchi di divertimento hanno riaperto e raccolto un grande successo di pubblico. Ora, i parchi si stanno preparando a uno dei grandi eventi di fine hanno, la festa di Halloween che in questi luoghi diventa davvero speciale, tra attrazioni spaventose, fantasmi e mostre.

Mirabilandia, uno dei parchi di divertimento più importanti e frequentati d’Italia, propone un ricco programma di iniziative ed eventi, già iniziato lo scorso sabato 16 ottobre con l’Halloween Horror Festival. Un programma che si arricchirà man mano che ci avvicineremo alla festa del 31 ottobre.

Il Festival propone nei sabati di ottobre fino a domenica 31 ottobre percorsi horror diversi per adulti e adolescenti da una parte e bambini dall’altra, con nuovi tunnel fatati e mostri in carne e ossa che invadono il parco, tenuto aperto con orario prolungato per ricreare nel buio della sera un’atmosfera ancora più spettrale.

Poiché per entrare nei parchi divertimento occorre il Green pass, Mirabilandia offre ai suoi clienti il tampone rapido gratuito, da fare all’ingresso del parco per poter ottenere il certificato verde. Un’iniziativa che ha avuto un grande successo e ha permesso a un numero elevato di visitare il parco negli ultimi mesi.

Leggi anche –> Halloween per bambini: i negozi di caramelle magici e assurdi

Programma di Mirabilandia a Halloween 2021



Dallo scorso 2 ottobre il parco di Mirabilandia è colorato con l’arancione delle zucche e addobbato come un luogo spettrale, in piena ambientazione di Halloween. Come ogni hanno, Mirabilandia propone tante iniziative a tema, dedicate a grandi e piccoli, con l’Halloween Horror Festival, che si tiene nei sabati di ottobre, 16, 23 e 30, e domenica 31 ottobre.

In queste giornate saranno disponibili due zone horror aggiuntive, ben delimitate, consigliate solo ai più coraggiosi. Per bambini e famiglie, e meno coraggiosi, sono previste attività più soft e le altre attrazioni del Parco.

Tra le attrazioni horror da non perdere, segnaliamo Zombieville, con creature affamate di paura, e Scary Movies, che farà prendere vita ai film cult più horror di sempre.

Durante tutto il periodo di Halloween sarà disponibile un palinsesto dedicato, ricco di spettacoli a tema, con cantanti, ballerini e stuntman che si esibiranno in numeri “da paura”.

I tunnel horror

Per tutto il mese di ottobre e fino al 1° novembre, torna Circobaleno, il tunnel speciale a tema circense dedicato ai bimbi e alle famiglie. L’offerta dedicata ai più piccoli propone altri 3 tunnel: il laBRIVInto stregato e il Ponte dei ricordi, già attivi negli anni scorsi, mentre il terzo è la grande novità di Halloween 2021, il tunnel Ho perso Dante, in occasione dell’anniversario dantesco di quest’anno.

Tra i tunnel horror per i grandi e più coraggiosi, segnaliamo: Malabolgia, Llorona, Psycho Circus, Acid Rain e Legends of Dead Town (questo con biglietto aggiuntivo di 5 euro).

Tutti i tunnel, sia quelli horror sia quelli per i bimbi, saranno visitabili esclusivamente su prenotazione, da effettuare nel giorno di visita. Si potrà prenotare gratuitamente un tunnel alla volta, all’apposito Punto Prenotazioni Tunnel nella Piazzetta dei Pirati, oppure alla cassa di Legends of Dead Town. Per i tunnel successivi si dovrà rifare la fila, oppure prenotarli tutti insieme a pagamento, e risparmiare tempo.

Per ulteriori informazioni su Halloween 2021 a Mirabilandia: www.mirabilandia.it/blog/mirabilandia-evento-di-halloween-2021