Promozione Ryanair: biglietti a partire da 5 euro per tutte le destinazioni per viaggiare a ottobre, novembre e dicembre

Costa più un biglietto del cinema che un viaggio in aereo. Possibile? Sì, con le nuove incredibili offerte di Ryanair. La compagnia irlandese ha lanciato infatti una nuova campagna promozionale con biglietti per capitali europee, isole e destinazioni extra EU a partire da soli 5 euro.

L’offerta parte il 10 e termina il 17 ottobre. Una settimana dove si possono acquistare biglietti a prezzi davvero bassi, ma conviene affrettarsi per avere maggiore scelta visto che i posti vanno ad esaurimento.

Il periodo di viaggio è ottobre e novembre: perfetto dunque per un weekend in una capitale, o per andare alla scoperta di eventi in piccole città europee, ma anche per una vacanza fuori stagione in un’isola greca o spagnola. Alcune offerte valgono anche per dicembre: pensare per tempo a una fuga natalizia dunque conviene!

Offerta Ryanair: biglietti da 5 euro

Non è certo la prima volta che la Ryanair lancia le sue incredibili promozioni con biglietti da 5 euro. Ed ogni volta è un successo clamoroso. D’altronde pagare per un viaggio meno che per un menù di Mc Donald’s è indubbiamente irresistibile.

La promozione di Ryanair con i biglietti a partire da 5 euro è attiva fino al 17 ottobre e riguarda viaggi da effettuarsi entro il 30 novembre. Ma alcune offerte valgono anche fino a metà dicembre. Si vola da tutti gli scali italiani per le destinazioni del network.

Tutto perfetto, dunque? Quasi. C’è da ricordare che il prezzo del biglietto è quello della tariffa basic, ovvero senza trolley. Se si viaggia con una valigia bisogna considerare l’imbarco priority (al costo di circa 10 euro a tratta).

Gli scali italiani di partenza sono: Milano Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Roma Ciampino. Poi Genova, Bologna, Cagliari, Napoli, Pisa, Bari, Brindisi, Catania, Comiso, Lamezia, Palermo, Perugia, Pescara. Sul sito ufficiale trovate tutti i prezzi.

Offerte Ryanair da Milano

A fine novembre a Vienna vengono allestiti i caratteristici mercatini di Natale. Da Milano potete trascorrere un weekend nella splendida città asburgica spendendo appena 16 euro. Si parte giovedì 25 novembre e si torna sabato 27 novembre oppure lunedì si vola a 11 euro.

Se volete andare invece alla scoperta di Timisoara in Romania spendete solo 10 euro andata e ritorno! E perché non andare nella splendida Dublino a soli 20 euro andata e ritorno? Potete approfittare del ponte di Sant’Ambrogio: si parte da Orio al Serio lunedì 6 e si torna il 9 dicembre.

Offerte Ryanair da Roma

Tantissime le destinazioni raggiungibili con meno di 20 euro a/r da Roma Ciampino! Se vi manca il mare che ne dite di andare nella spettacolare Rodi – una delle isole più calde della Grecia – ad appena 7 euro all’andata e il ritorno a 23 euro? Oppure c’è la Sicilia con Trapani a 7 euro l’andata o Creta a 9 euro.

Alcuni dei mercatini di Natale più belli sono a Francoforte e si raggiunge da Roma a 16 euro andata e ritorno. C’è poi Londra. L’avete mai vista addobbata per Natale? Si inizia a fine novembre con le prime luminarie su Oxford Street (ricordatevi però che per arrivare a Londra ora serve il passaporto). Per un giro nella splendida capitale inglese spenderete appena 20 euro andata e ritorno. Allo stesso prezzo per una vacanza all’insegna dell’avventura c’è la Giordania: andare a vedere la splendida Petra vi costerà appena 20 euro, 40 con un trolley.

E se volete risparmiare c’è Bratislava, una delle città europee più convenienti d’Europa. Andarci vi costerà solo 16 euro andata e ritorno.

Approfittare dell’offerta Ryanair con i biglietti a partire da 5 euro vale decisamente la pena per una fuga autunnale low cost!