Quali sono i 50 migliori ristoranti del mondo? Ecco la classifica completa del 2021!

Mangiare bene è importante e chi meglio di noi italiani può saperlo? Eppure il buon cibo e la buona cucina non è retaggio solamente nostrano, anzi: il miglior ristorante del mondo in realtà è a Copenaghen, si chiama Noma e appartiene allo chef René Redzepi considerato proprio il migliore del pianeta! E al secondo posto? Restiamo sempre a Copenaghen con il ristorante Geranium! Insomma, la Danimarca è in vetta alla classifica dei ristoranti dove si mangia meglio al mondo e a noi non resta che organizzare un viaggio per provarlo, non vi pare? Ma prima scopriamo la classifica totale con tutti e 50 i migliori locali premiati dal World’s Best Restaurant 2021.

La classifica dei 50 migliori ristoranti del mondo

Se i primi due posti della classifica vanno alla Danimarca, la medagli di bronzo finisce nelle tasche della Spagna con l’Asador Etxebarri di Atxondo con Victor Arguinzoniz, chef sorprendente che cucina tutto su una griglia. Medaglia di legno per il Central a Lima in Perù con gli chefs Pia Leon, vincitrice anche del Best Female Chef 2021, e Virgilio Martinez

5. Disfrutar, Barcellona (Spagna) – Mateu Casañas, Oriol Castro ed Eduard Xatruch

6. Frantzén, Stoccolma (Svezia) -Björn Frantzén

7. Maido, Lima (Peru)

8. Odette, Singapore

9. Pujol, Città del Messico (Messico)

10. The Chairman, Hong Kong (Cina)

11. Den, Tokyo (Giappone)

12. Steirereck, Vienna (Austria) – Heinz Reitbauer

13. Don Julio, Buenos Aires (Argentina)

14. Mugaritz, San Sebastian (Spagna) – chef Andoni Luis Aduriz

15. Lido 84, Gardone Riviera (Italia) – chef Riccardo Camanini

16. Elkano, Getaria (Spagna) – chef Aitor Arregi

17. A Casa do Porco, San Paolo (Brasile)

18. Piazza Duomo, Alba (Italia) – chef Enrico Crippa

19. Narisawa, Tokyo (Giappone)

20. DiverXO, Madrid (Spagna) – chef David Muñoz

21. Hiša Franko, Kobarid (Slovenia)

22. Cosme, New York (USA)

23. Arpége, Parigi (Francia)

24. Septime, Parigi (Francia)

25. White Rabbit, Mosca (Russia)

26. Le Calandre, Rubano (Italia)- chef Massimiliano Alajmo

27. Quintonil, Città del Messico (Messico)

28. Benu, San Francisco (USA)

29. Reale, Castel di Sangro (Italia) – chef Cristiana e Niko Romito

30. Twins Garden, Mosca (Russia)

31. Restaurant Tim Raue, Berlino (Germania)

32. The Clove Club, Londra (UK)

33. Lyle’s, Londra (UK)

34. Burnt Ends, Singapore

35. Ultraviolet, Shanghai (Cina)

36. Hof Van Cleve, Kruishoutem (Belgio)

37. Singlethread, Healdsburg (California)

38. Boragó, Santiago (Cile)

39. Florilège, Tokyo (Giappone)

40. Sühring, Bangkok (Tailandia)

41. Alléno Paris at Pavillon Ledoyen, Parigi (Francia)

42. Belcanto, Lisbona (Portogallo) – chef José Avillez

43. Atomix, New York (USA)

44. Le Bernardin, New York (USA)

45. Nobelhart & Schmutzig, Berlino (Germani) NEW ENTRY

46. Leo, Bogotà (Colombia)

47. Maaemo, Oslo (Norvegia)

48. Atelier Crenn, San Francisco (USA)

49. Azurmendi, Larrabetzu (Spagna) – chef Eneko Atxa

50. Wolfgat, Paternoster (South Africa)

Che ne dite? Organizziamo un viaggio o una vacanza a seconda di dove si trovano i 5 migliori ristoranti al mondo?