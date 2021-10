Offerta Ryanair: viaggia in due e un biglietto lo paghi metà. L’offerta del volo a metà prezzo.

Torna a grande richiesta l’offerta di Ryanair del volo a metà prezzo in cambio dell’acquisto di uno a prezzo intero. Si tratta in realtà di un biglietto scontato della metà per uno di due passeggeri che viaggiano insieme sullo stesso volo.

Un’offerta che Ryanair ripropone più volte. Come nelle precedenti occasioni si tratta di un’offerta lampo, flash sale, che scade alla mezzanotte di oggi, giovedì 7 ottobre. Significa che dovete acquistare l’offerta entro le 23.59. Se state pianificando un viaggio in Italia o in Europa per due persone conviene approfittare subito. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ryanair lancia questa offerta come quella di un volo a metà prezzo in cambio dell’acquisto di uno a prezzo pieno. Questa formulazione può far pensare che se si acquista un biglietto aereo con Ryanair, per viaggiare verso una delle destinazioni servite dalla compagnia aerea, si ha diritto ad acquistare un altro volo a metà prezzo per viaggiare in futuro magari verso un’altra destinazione.

In realtà, l’offerta riguarda un altro biglietto, sul vostro stesso volo, per la persona che viaggia con voi. Quindi, tecnicamente, più che un volo, quello che vi viene offerto è un altro biglietto scontato della metà per il vostro accompagnatore, il volo in offerta è per lui. L’offerta, infatti, vale se si viaggia in due sulla stessa tratta. È bene precisare questa circostanza a scanso di equivoci.

Si tratta in ogni caso di un’occasione da non perdere se avete deciso di viaggiare in coppia. L’offerta, come abbiamo detto, è valida fino alle 23.59 di giovedì 7 ottobre, scade dunque allo scoccare della mezzanotte, ed è valida per viaggi dal 1° novembre al 15 dicembre.

Dunque, nell’offerta, è inclusa una parte del ponte di Ognissanti, se decidete di partire quel giorno, un lunedì, e anche per il ponte dell’Immacolata l’8 dicembre, che sarà un mercoledì, un vero ponte! In particolare per i milanesi che festeggiano anche il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio.

I voli sono già economici nella tariffa standard. Si trovano occasioni per viaggiare in Europa, a Vienna e Londra, da 10,99 euro, altri biglietti sono a 14,99 euro, a cui aggiungere il volo (biglietto) scontato della metà per la persona che viaggerà con voi. Queste sono le tariffe di sola andata, a cui andrà aggiunto il viaggio di ritorno, ma sono comunque molto convenienti.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’offerta: https://www.ryanair.com/it/it/lp/ACQUISTA-UN-VOLO-NE-AVRAI-UN-ALTRO-A-META-PREZZO

