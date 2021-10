Si torna alle Seychelles e alle Maldive grazie a Qatar Airways, dopo il via libera ai corridoi turistici Covid-free. La compagnia aerea, infatti, riprende il flusso di voli dall’Italia alle isole paradisiache, ecco quando e tutte le condizioni.

Turisti italiani accorrete, le Seychelles e le Maldive saranno di nuovo raggiungibili grazie a Qatar Airways, la compagnia aerea di bandiera del Qatar, che è pronta a far ripartire i voli dall’Italia ai due fantastici arcipelaghi.

Grazie al via libera dovuto all’apertura dei corridoi Covid-Free, finalmente sarà possibile tornare a viaggiare alla volta degli arcipelaghi dell’Oceano Indiano, destinazioni meravigliose per chi ama il mare paradisiaco e scenari esotici senza eguali. Vediamo tutto quello che c’è da sapere su questi nuovi collegamenti.

Qatar Airways riparte per le Seychelles e le Maldive, tutto quello che c’è da sapere

Come abbiamo anticipato, grazie allo sblocco dei corridoi internazionali Covid-Free la compagnia aerea Qatar Airways riprenderà i voli che andranno dall’Italia alle Seychelles e alle Maldive.

La compagnia propone opzioni di viaggio uniche per raggiungere le isole più belle dell’Oceano Indiano, che ormai da un anno e mezzo sono rimaste quasi isolate dal resto del mondo, soprattutto dall’Italia dove le restrizioni e l’assenza di vaccini non permettevano di viaggiare.

I voli di Qatar Airways torneranno disponibili da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino, via Doha, la bellissima capitale del Qatar. Nel corso dell’anno, la compagnia aerea si stava già preparando a questo fatidico giorno, potenziando i collegamenti sia per le Maldive, con quattro voli giornalieri per Malè serviti utilizzando Boeing 777 e Airbus A320, sia per le Seychelles, con voli giornalieri fruibili grazie a Boeing 777. Tutto questo per poter offrire più posti a sedere ai passeggeri, soddisfacendo così le numerose domande che arriveranno per queste destinazioni.

Mate Hoffmann, Regional Manager Southern Europe della Watar Airways, ha così spiegato le mosse della compagnia, utili alla ripresa del turismo:

Avevamo già scelto di potenziare i collegamenti verso queste destinazioni e di offrire maggiori opzioni di scelta e di viaggio. proprio perché siamo sempre attenti nei confronti dei nostri clienti e partner. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un forte segnale per la ripresa dell’industria dell’aviazione commerciale

Qatar Airways offre lo stopover più economico al mondo

Oltre a questa fantastica notizia per tutti i viaggiatori che amano Seychelles e Maldive, Qatar Airways offre anche lo stopover più economico mai visto a Doha.

Prendendo uno dei voli diretti negli arcipelaghi dell’Indiano, i passeggeri potranno godere di una piacevole sosta a Doha, capitale del Qatar, grazie alla collaborazione della compagnia aerea con Discover Qatar, la destination management division della compagnia.

Insieme hanno lanciato i pacchetti “World’s Best Value Stopover”, ovvero delle soluzioni per chi vuole fermarsi a Doha per una notte, in una struttura a 4 o 5 stelle. Indovinate il prezzo? Solo 12 euro! Ebbene sì, questa cifra simbolica è stata decisa per permettere ai turisti di visitare la capitale del Qatar, riscoprendo un Paese che ha risentito come tutti del blocco del turismo.

Inoltre, i passeggeri che faranno stopover potranno assistere agli entusiasmanti preparativi del Paese per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™, un’occasione unica in vista di uno degli eventi più attesi del prossimo anno.

