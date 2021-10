Meteo del primo weekend di ottobre: che tempo farà in Italia. Cosa dobbiamo aspettarci. Le previsioni aggiornate.

Siamo al primo di ottobre e primo weekend del mese, nonostante gli annunci di temporali e tempo instabile, negli utlimi giorni in buona parte d’Italia abbiamo avuto tempo soleggiato, al più con qualche velatura o nube, e temperature sui valori estivi.

Per venerdì 1° ottobre avremo tempo prevalentemente stabile su gran parte d’Italia, salvo qualche pioggia locale al Nord e al Sud, mentre per il weekend si annuncia tempo più variabile, con annuvolamenti e locali acquazzoni ma con il sole nelle altre zone d’Italia. Di seguito le previsioni meteo aggiornate.

Meteo del primo weekend di ottobre: che tempo farà in Italia

L’anticiclone che ha assicurato tempo estivo negli ultimi giorni di ottobre sta cedendo sempre più il passo alle perturbazioni atlantiche e a un tempo più autunnale.

L’alta pressione ancora presente sull’Europa centro-meridionale favorirà ancora tempo stabile su gran parte d’Italia, annuncia 3bmeteo. Le uniche eccezioni sono alcuni disturbi tra Sardegna e Sicilia, ed estremo Sud peninsulare e sulle Alpi. Nel frattempo, sul Nord Europa si formerà una perturbazione intensa che raggiungerà i settori centro-occidentali ma non ancora l’Italia, dove il peggioramento del tempo è previsto per l’inizio della prossima settimana. Mentre nel weekend, l’anticiclone garantirà tempo sostanzialmente stabile sull’Italia, a parte qualche variabilità, soprattutto sulle regioni di Nord Ovest.

Come abbiamo anticipato, venerdì 1° ottobre avremo tempo prevalentemente stabile su gran parte d’Italia. Con l’unica eccezione di qualche variabilità al Sud, con piogge locali sulla Sicilia e sulla dorsale tra Campania e Lucania. Sul resto d’Italia il tempo sarà soleggiato, con qualche annuvolamento in più sulla Pianura Padana e a ridosso delle Alpi. In giornata è previsto un aumento del tempo instabile sulla Sicilia, con piogge e temporali, i particolare nella parte occidentale della regione. Pioverà anche sulla Sardegna nord orientale. Le temperature si manterranno stabili mentre saranno in leggero calo al Nord.

Previsioni dettagliate per il weekend

Per la giornata di sabato 2 ottobre avremo tempo più variabile sull’Italia. Le correnti umide della perturbazione atlantica raggiungeranno il Tirreno, portando annuvolamenti e pioggia al Nord Ovest e sulle regioni tirreniche e sulle Isole Maggiori. Dal pomeriggio sono previste piogge sulle Alpi occidentali, con possibili fenomeni in estensione a quelle centro orientali. Pioverà sulla Liguria, sulla Toscana, sulla Sardegna orientale, l’alto Lazio e anche l’Umbria. Mentre al Sud sono attesi temporali sulla Sicilia centro occidentale, con possibile estensione fino alla Calabria. Sulle altre regioni, invece, il tempo sarà più soleggiato, salvo velature, stratificazioni alte o nubi di passaggio. Le temperature saranno stabili.

Nella giornata di domenica 3 ottobre avremo una intensificazione dell’instabilità e nuove piogge, soprattutto al Nord. Sul resto d’Italia, aumenterà soprattutto la nuvolosità. La perturbazione atlantica si avvicinerà ulteriormente all’Italia portando un peggioramento sempre al Nord Ovest e sulle regioni tirreniche. Sulle regioni nordoccidentali, in particolare a ridosso delle Alpi sono previsti rovesci e temporali, in intensificazione nel corso della giornata. Pioverà su Liguria e alto Piemonte. I fenomeni raggiungeranno anche le Alpi e Prealpi centro orientali. Mentre sul resto d’Italia il tempo sarà migliore, più stabile e soleggiato anche se con qualche nube in più. Maggiori schiarite sono attese sul versante adriatico e sulla Sardegna. Le temperature aumenteranno al Sud, sulle isole e sulle regioni adriatiche.

Un deciso peggioramento del tempo, invece, è atteso per l’inizio della prossima settimana. Come annunciano le tendenze meteo.

