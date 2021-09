Bar Necchi di Amici Miei: campagna di crowdfunding per riaprirlo

Bar Necchi di Amici Miei: lanciata la campagna di crowdfunding per riaprirlo. Tutto quello che bisogna sapere.

La saga di Amici Miei non è mai stata così popolare come in questo periodo. Dai raduni amarcord ai tour guidati nei luoghi iconici dei film, fino ai siti web e ai canali social per celebrare i personaggi più celebri e amati come il celeberrimo Conte Mascetti interpretato dall’indimenticabile Ugo Tognazzi.

Ed è proprio dal Conte Mascetti, o meglio dall’ideatore del pagina Facebook a lui dedicata “Conte Raffaello ‘Lello’ Mascetti“, che viene una iniziativa per riportare alla luce uno storico luogo di Amici Miei: il Bar Necchi, in Via dei Renai a Firenze. Ecco cosa bisogna sapere.

Bar Necchi di Amici Miei: la campagna di crowdfunding per riaprirlo

Era il luogo di ritrovo del Conte Mascetti, dell’avvocato Melandri, del giornalista Perozzi e del chirurgo dott. Sassaroli. Il Bar Necchi a Firenze, nella zona Oltrarno, vicino Ponte alle Grazie, in via dei Renai 17, di proprietà di Guido Necchi. Qui il gruppo di amici si incontrava insieme al titolare e qui partivano le zingarate, i terribili scherzi a danno di sfortunati che capitavano loro a tiro, spesso scelti a caso e con vera perfidia.

Il locale di via dei Renai, usato per le riprese dei film Amici Miei, era un bar anche nella realtà. Con altro nome e altra gestione. Fino a poco tempo fa si chiamava Bar Negroni, con servizio di pizzeria, e come tutti i bar di oggi aveva un gazebo davanti all’ingresso, dove far sedere i clienti all’aperto. Ora il bar è chiuso e la licenza è stata messa in vendita. Un’occasione troppo ghiotta per i fan di Amici Miei per riportalo in vita com’era nei film della serie

Il locale dei film era un vero bar e non un set cinematografico allestito. Era il classico bar popolare di una volta, di metà anni ’70, con il bancone rivestito in legno e il piano in acciaio, la macchina del caffè rossa, le sedie in corda di plastica. Qui si veniva per prendere il caffè al banco, bere, giocare a biliardo e al totocalcio e pranzare, perché il Bar Necchi faceva anche da trattoria.

Nel 2017, durante il tour di Alluvionati Dentro, che nell’anniversario dell’alluvione di Firenze ha riportato i fan sui luoghi di Amici Miei Atto II, è stata inaugurata una targa in marmo posta all’esterno del locale del Bar Necchi. Un omaggio ai film e al regista Mario Monicelli. L’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Toponomastica del Comune di Firenze.

Ora che c’è la targa commemorativa ed è venuta meno l’ultima gestione del locale, recuperare il Bar Necchi agli antichi fasti è quasi un sogno per i appassionati di Amici Miei. E per i sogni vale la pena di osare.

La campagna di crowdfunding

Il gestore del profilo social del Conte Raffaello Mascetti ha deciso di lanciare una campagna di crowdfunding per la raccolta fondi necessari a rilevare il locale. Riaprire il Bar Necchi e trasformarlo per farlo tornare come era un tempo. Un luogo che sarà non soltanto un bar dove si beve e si mangia ma anche un centro culturale per tenere viva la memoria dei film di Amici Miei e organizzare eventi per tutti i cinefili.

I promotori della campagna promettono di realizzare un luogo dove incontrarsi, una casa aperta a tutti, alla cultura, alla musica, al buon cibo. Un posto dove rilassarsi, mangiare, bere, passare una serata tra amici, quelli veri.

Il giorno a “desina” e la sera si cena, gustando piatti a tema ispirati al film e ai suoi personaggi, insieme a pietanze fiorentine e toscane. Non mancheranno i cocktail: dal Supercazzola Mule al Cippa Lippa fino all’Antani Perfect, senza dimenticarsi del mitico rinforzino. Non mancheranno i vini de La Tognazza, creati dal mitico Ugo e portati avanti dal figlio Gian Marco, le cene con gli attori preferiti e le divertenti magliette e gadget del Bar Necchi e della Supercazzola.

Alla domenica il Necchi deve portare la Carmen al “cine” e quindi il locale rimarrà chiuso, come da tradizione. Non mancheranno, tuttavia, le iniziative: durante il giorno saranno organizzate le mitiche zingarate, ogni settimana con una destinazione diversa, e i tour suoi luoghi del film, nel cuore della città di Firenze, mentre alla sera si organizzeranno delle proiezioni di film cult della commedia italiana in una location esterna.

Insomma, le idee e la passione non mancano di certo. C’è bisogno però dei fondi per finanziare la riapertura del bar e i promotori hanno aperto una campagna di crowdfunding. L’obiettivo è raggiungere i 20mila euro. I donatori riceveranno delle ricompense con i gadget ispirati ad Amici Miei.

Per chi vuole saperne di più e fare una donazione: barnecchi.starteed.eu