Meteo d’autunno: torna l’estate a 30 gradi! Ecco dove. Le previsioni aggiornate.

Oggi, 22 settembre, entra ufficialmente l’autunno astronomico, ma dopo qualche giornata di pioggia e calo delle temperature, a inizio settimana, nei prossimi giorni tornerà l’estate!

Un miglioramento del tempo era stato annunciato dai meteorologi per la seconda metà della settimana. La rimonta dell’anticiclone riporterà tempo stabile e soleggiato, ma il ritorno delle temperature fino a 30 gradi è la novità delle ultime ore. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Clima estremo, alluvioni e ondate di calore: le città italiane a rischio

Meteo d’autunno: torna l’estate a 30 gradi! Ecco dove

Breve passaggio del tempo autunnale, con piogge e calo delle temperature, ma da metà settimana già si cambia. Perché la prevista rimonta dell’anticiclone ci porterà di nuovo non soltanto belle giornate di sole ma anche le temperature estive. Fino a 30 gradi! Naturalmente non farà caldo allo stesso in modo in tutta Italia, ma avremo comunque un rialzo generale delle massime e in alcune regioni tornerà l’estate.

Sul Mediterraneo e sull’Italia sta tornando l’anticiclone delle Azzorre, allontanando le correnti d’aria più fresche e instabili. Pertanto, annuncia 3bmeteo, fino al prossimo weekend avremo tempo stabile e soleggiato. Anche se non mancherà qualche variabilità con nuvolosità associata a qualche pioggia su Sardegna e Sicilia e all’estremo Sud.

Il tempo estivo di inizio autunno, tuttavia, avrà durata breve, perché già da sabato 25 settembre il tempo comincerà a cambiare di nuovo, con un deciso peggioramento nella giornata di domenica 26 settembre, quando torneranno piogge e temporali. Di seguito le previsioni meteo in dettaglio.

Leggi anche –> Meteo ottobre 2021: sarà caldo record, si potrà andare al mare!

L’estate autunnale

Dopo l’ingresso dell’autunno 2021, mercoledì 22 settembre, per la giornata di giovedì 23 settembre il tempo sarà prevalentemente stabile su gran parte d’Italia. Al Nord è previsto qualche annuvolamento in più verso le Prealpi e le zone pedemontane, ma senza fenomeni. Mentre al Centro il sole potrà essere offuscato da qualche velatura di passaggio e qualche nube in più sui rilievi. Stabile il tempo anche al Sud, ma nuvoloso sulla Sicilia orientale e la Calabria ionica, con piogge e temporali locali. Le temperature aumenteranno, sia le minime che le massime. Nelle regioni del Centro-Sud si potranno raggiungere i 26-27 gradi, con punte di 28 gradi nelle zone interne di Lazio e Toscana. Mentre su Sardegna e Sicilia le massime saranno sopra la media stagionale, anche sopra i 30° C. I mari saranno mossi.

Per venerdì 24 settembre avremo una giornata ancora più soleggiata, su quasi tutta Italia. Le uniche, minime, eccezioni saranno alcune nubi irregolari sulla Sicilia, con possibili piovaschi isolati, e annuvolamenti di passaggio ma senza fenomeni su Sardegna e alto Tirreno. Bel tempo altrove. Le temperature aumenteranno ancora, con le massime che raggiungeranno i 32 gradi in Sardegna, i 30 gradi in Sicilia e Puglia e i 28 gradi sulla Pianura Padana, le zone interne del Centro, fino all’Adriatico. I mari saranno ancora mossi o molto mossi.

Il tempo nel weekend

Nella giornata di sabato 25 settembre, il tempo comincerà a cambiare, con l’aumento della nuvolosità. Prima che torni o arrivi per bene l’autunno, tuttavia, avremo un ulteriore rialzo termico, con la giornata più calda. I cieli si annuvoleranno a partire dalla Sardegna, per l’arrivo di una corrente perturbata dalla Penisola iberica. Poi le nubi si estenderanno alle regioni centro settentrionali e arriveranno le prime piogge su Sardegna e Nord Ovest. Altrove, invece, il tempo sarà ancora stabile ma con qualche velatura o nube in più. Le temperature continueranno a salire ben sopra i 30° C: avremo le massime a 33-34 gradi su Sardegna e Sicilia, 30 gradi sulle regioni meridionali peninsulari e ancora 28 gradi al Centro Nord.

Insomma, sarà un clima decisamente estivo. Come abbiamo detto, però, non durerà perché domenica 26 settembre arriverà il maltempo, con piogge e temporali anche forti, al Nord e al Centro. Siamo, tuttavia, ancora nel campo delle tendenze meteo. Bisogna aspettare per previsioni del tempo più accurate.

Leggi anche –> Quando torna l’ora solare 2021: data e come spostare le lancette