Meteo, arriva la “Falsa Estate”: ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Si prospetta una settimana di “Falsa Estate” con temperature stazionarie, ma possibili temporali in arrivo e umidità in aumento.

Il mese di settembre, si sa, è un po’ ballerino a livello meteorologico. Se infatti l’autunno teoricamente inizierà martedì 21, qualche assaggio delle condizioni meteo tipiche di questa stagione lo stiamo già avendo. E soprattutto nei prossimi giorni dovremo fare attenzione a quella che viene definita come “Falsa Estate”. Secondo gli esperti di 3bMeteo, infatti, l’Italia sarà schiacciata tra una saccatura depressionaria e la protezione di un anticiclone che però non riuscirà a interessare tutta l’Italia.

Perché si parla di “Falsa Estate”?

La cosiddetta Falsa Estate altro non è che un momento in cui le temperature rimarranno stabili e piacevoli al punto tale da ricordare quelle estive; ma allo stesso tempo molti temporali interesseranno alcune regioni d’Italia come la Sicilia e la Calabria. Una ondata di instabilità che colpirà però anche le aree centrali della nostra penisola e gli Appennini. Le piogge nella giornata di mercoledì 8 settembre arriveranno anche sulle Alpi centro-occidentali.

Le previsioni meteo per mercoledì 8 e giovedì 9 settembre

La giornata che sarà maggiormente instabile sembra essere quella di giovedì 9 settembre. Si inizierà la mattinata con il sole, ma le nubi rimarranno sempre presenti soprattutto sul nord e sul centro Italia. Arriveranno temporali nel pomeriggio nelle regioni di Nord-Ovest e sulla Sardegna con qualche pioggia, nettamente più lieve, sulle regioni ioniche e il basso Adriatico. In tutto questo però, come abbiamo anticipato, le temperature rimarranno stazionarie e nella media stagionale favorendo quindi l’insorgere di umidità a tratti anche fastidiosa.

Cosa fare nel weekend in caso di pioggia?

Come possiamo vedere quindi, la bella stagione fatica a resistere e le giornate di mare tendono a diminuire. Non per questo però dobbiamo proibirci di organizzare un weekend di vacanza a settembre.

Si può infatti optare per una gita in una città d’arte, finalmente libera dall’orda dei turisti tipica di agosto. Oppure monitorare le previsioni meteo per il fine settimana e decidere in quale località andare a seconda delle zone dove ci sarà maggiormente bel tempo.