Voli gratis per bambini con Volotea: tutte le informazioni da conoscere sull’offerta.

L’estate sta finendo ma non le offerte di voli low cost. Per una vacanza di fine stagione o per qualunque altro tipo di viaggio, le compagnie aree stanno lanciando numerose offerte.

Tra le ultime promozioni da non perdere, segnaliamo quella di Volotea che offre voli gratis per bambini a chi acquista un biglietto con la compagnia aerea. L’offerta è attiva nei giorni 8 e 10 settembre per bambini fino a 12 anni. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli gratis per bambini con Volotea: le informazioni

Se state programmando un viaggio in aereo con la famiglia, non dovete perdervi assolutamente l’offerta di Volotea di voli gratis per bambini sotto i 12 anni di età. Un’occasione da non perdere per risparmiare su voli già scontati.

Per poter usufruire del biglietto gratis di Volotea per i bambini fino ai 12 anni, bisogna cercare i voli con l’icona del viso del bambino. Quando su box con il prezzo del volo compare l’icona del bambino, su quel volo i bambini viaggiano gratis. Come nell’immagine sotto.

Ulteriori informazioni qui: www.volotea.com/it/offerte/famiglie

Voli di Volotea in offerta

Tra i voli in offerta dalla compagnia aerea da settembre a novembre, segnaliamo voli low cost a partire da 9 euro diretti a Bari, Cagliari, Catania, Olbia, Napoli, Palermo, in Italia.

Volotea ha anche attivato nuove rotte dall’Italia verso l’estero, come i voli da Linate per Lampedusa e Pantelleria.

Sul sito web ufficiale di Volotea trovate anche molte offerte da 19 euro per mete all’estero.

In caso di cambio di programma, i clienti possono modificare la data del volo prenotato senza dover pagare supplementi per il cambio. Questa opzione è valida per ogni volo prenotato entro il 30 Settembre 2021 sul sito web o sulla app di Volotea, per voli con partenza fino al 31 Dicembre 2021. È possibile cambiare il volo fino a 7 giorni prima della partenza senza costi aggiuntivi, salvo la possibile differenza di tariffa tra la prima prenotazione del volo e il momento in cui viene effettuato il cambio.

Invece, con il servizio Flex , aggiunto alla prenotazione, sono possibili cambi illimitati. Grazie a questo servizio è possibile modificare il volo fino a 4 ore prima della partenza. Inoltre, è possibile anche trasformare la prenotazione in credito da usare in seguito.

