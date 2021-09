International Street Food a Roma: quando e dove. L’appuntamento goloso da non perdere.

Da non perdere per nulla al mondo, l’appuntamento goloso con l’International Street Food a Roma. Evento itinerante con tappe in diverse città. Gli stand offriranno cibo regionale e internazionale, per tutti i gusti.

L’evento di Roma si terrà da giovedì 9 a domenica 12 settembre in piazza San Giovanni Bosco, nella zona sud-est della Capitale, vicino Cinecittà.

La città di Roma è la XVI tappa della V Edizione dell’evento gastronomico itinerante. Di seguito trovate tutte le informazioni utili sull’evento e cosa gustare.

International Street Food a Roma: quando e dove

Se non sapete cosa fare il prossimo weekend a Roma, una iniziativa che può fare al caso vostro è la tappa dell’International Street Food che si terrà da giovedì 9 a domenica 12 settembre. Nei giorni feriali dal tardo pomeriggio e nel weekend dall’ora di pranzo.

La manifestazione gastronomica offrirà cucina di strada internazionale ma anche regionale, con tante specialità famose e golose come gli arrosticini abruzzesi, gli arancini siciliani, le bombette pugliesi e il lampredotto toscano. Saranno presenti food truck con prodotti provenienti da Palermo e da Lecce. Non mancheranno i dolci famosi, come i cannoli siciliano e il pasticciotto pugliese.

Complessivamente, la piazza San Giovanni Bosco sarà allestita con 25 stand, di cui 20 dedicati al cibo e 5 alla birra. Un’offerta molto ampia di prelibatezze a cui sarà difficile resistere.

Tra i birrifici presenti all’evento ci saranno naturalmente gli italiani, ma anche quelli provenienti da Germania, Repubblica Ceca e Inghilterra. Paesi con una lunga tradizione nella produzione di birra di qualità.

L’International Street Food di Roma si terrà giovedì 9 e venerdì 10 settembre dalle 18.00 alle 24.00. Mentre sabato 11 e domenica 12 settembre l’orario di apertura sarà dalle 12.00 alle 24.00.

Le altre tappe della manifestazione itinerante

Quasi in contemporanea con Roma, un’altra tappa della manifestazione gastronomica itinerante sarà Guidonia, appena fuori dalla Capitale, da venerdì 10 a domenica 12 settembre (agli stessi orari). Quindi, l’International Street Food farà tappa a San Severino Marche (Macerata) e a Gorizia dal 16 al 19 settembre. Mentre dal 17 al 19 settembre sarà a Cascina, in provincia di Pisa. Infine, dal 23 al 26 settembre, l’evento gastronomico itinerante sarà in contemporanea a Udine, Castel Maggiore (Bologna), Modena e Motta di Livenza (Treviso). Appuntamenti da segnare in agenda.

L’International Street Food è organizzato da Alfredo Orofino, soprannominato il re dello street food e presidente dell’A.I.R.S. Associazione Italiana Ristoratori di Strada.

