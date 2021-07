Masterchef 2022: concorrenti e giudici a Trieste, quali sono i piatti tipici?

By

I concorrenti della nuova edizione di Masterchef Italia 11 sono stati “beccati” a Trieste durante una prova in esterna. Ma cosa avranno cucinato? Quali sono i piatti tipici della città?

Le registrazioni della nuova stagione di Masterchef Italia 11 sono iniziate. Qualche mese grazie a delle foto su Instagram di Bruno Barbieri avevamo avuto un primo assaggio. Ma oggi, grazie a Triesteprima, abbiamo scoperto dove si svolgerà una prova in esterna del reality culinario più amato di sempre: Trieste.

La foto della prova in esterna a Trieste dei concorrenti di Masterchef 11

Non sappiamo nulla, ovviamente, sui concorrenti e sulla tipologie di prove che dovranno affrontare. L’unica certezza sono i giudici, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Eppure, grazie ai giornalisti locale di Trieste un piccolo spoiler o anticipazione relativa all’edizione numero 11 di Masterchef Italia l’abbiamo: una prova in esterna si svolge a Trieste. Tipica città di confine, affacciata sul mare, offre svariate ricette tipiche da poter sottoporre ai concorrenti di Masterchef per testare la loro bravura.

Quali sono i piatti tipici di Trieste?

Tra i primi piatti tipici di Trieste, ad esempio, troviamo la jota: una minestra con pancetta, fagioli, patate, costolette di maiale e crauti. Potrebbe essere un buon primo da far realizzare ai concorrenti di Masterchef 2022. Anche il brodetto triestino però potrebbe essere oggetto di gara visto che viene realizzato con molti pesci e i concorrenti erano proprio sulla banchina vicino ad una barca di pescatori. Tra i secondi piatti potrebbe essere interessante anche far cucinare le canocie in busara, ossia le canocchie accompagnate da una preparazione tipica triestina.

Le anticipazioni della nuova edizione di Masterchef 2022

A quanto possiamo vedere le brigate sono collocate sul Lungomare Giuliano, un luogo molto bello ed emblematico proprio della città di Trieste. Forse altre scene saranno girate nei dintorni, ma non ci sono novità.

Per ora possiamo dirvi che la nuova edizione di Masterchef Italia 2022 molto probabilmente andrà in onda a dicembre come ogni anno su Sky Uno. Siete già impazienti?