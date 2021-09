By

BrodettoFest 2021 a Fano: 10-11-12 settembre con tanti ospiti famosi. Appuntamento imperdibile per gli appassionati del pesce. Tutte le informazioni.

Torna anche quest’anno il goloso appuntamento con il Festival del Brodetto di Fano, conosciuto ora come BrodettoFest. La rassegna gastronomica della città balneare delle Marche, sede di un importante porto per la pesca e centro per la cantieristica di diporto, è cresciuta molto negli anni.

Con una lunga tradizione a livello locale, la tre giorni dedicata al brodetto fanese è diventata una manifestazione di rilevanza nazionale e internazionale. Ogni anno partecipano ospiti prestigiosi, tra chef stellati e personaggi della televisione e dello spettacolo. Partecipare al Festival del Brodetto di Fano è anche un modo gustoso e allegro per salutare l’estate senza troppe malinconie. Una delle ultime occasioni per un weekend al mare anche di sole e bagni, tempo permettendo.

Di seguito, le informazioni sull’edizione 2021 del BrodettoFest di Fano, tra eventi in programma e ospiti attesi.

BrodettoFest 2021 a Fano: 10-11-12 settembre

C’è grande attesa per la prossima edizione del BrodettoFest di Fano, la kermesse dedicata alla zuppa di pesce famosa specialità gastronomica della città marchigiana. Il brodetto è un piatto povero della tradizione marinara marchigiana, ma anche italiana e mediterranea in generale. Veniva preparato dai pescatori, a bordo dei pescherecci, con gli scarti del pesce o i pesci non adatti alla vendita.

Quello della tradizione fanese è preparato con mazzole, rana pescatrice, gattuccio, tracina, razza, boccaincava, pesce san Pietro, canocchie, seppie, scorfano. Il pesce va cotto in una casseruola insieme a olio extravergine d’oliva, concentrato di pomodoro, aceto di vino, acqua, aglio e cipolla.

Accanto alla ricetta tradizionale non mancano le varianti personali degli chef, sempre nel rispetto della materia prima. Rivisitazioni e innovazioni, insieme ad altre specialità gastronomiche, sono proposte a ogni edizione del festival.

Il Festival del 2021

L’edizione 2021 del BrodettoFest di Fano, la numero 19, si terrà nel weekend dal 10 al 12 settembre. Sarà una tre giorni di degustazioni, negli stand allestiti in città e nei ristoranti, incontri con chef stellati, esperti di gastronomia, ospiti nazionali e internazionali, vip, cooking show, laboratori per bambini e tanto altro.

Anche per questa edizione sarà ripetuto il format di successo della ristorazione con un servizio di qualità garantito da un circuito di oltre 30 ristoranti collegati ai luoghi della kermesse con l’impiego di una navetta gratuita, il “Brodetto Bus”.

Il Palabrodetto (Tensostruttura di lungomare Simonetti) ospiterà le stelle della ristorazione e i grandi nomi della cucina italiana.

Il BrodettoFest sarà ancora una volta palcoscenico nazionale per la promozione dell’intera filiera della pesca, della valorizzazione dei prodotti locali tipici e delle eccellenze enogastronomiche. Questi temi saranno trattati nei talk show con i principali protagonisti di settore della scena nazionale e internazionale, che si troveranno a Fano per fare un focus sul neo Distretto Biologico delle Marche, unico e grande distretto del bio per numeri, progetti e obiettivi.

Viene rinnovata la collaborazione con il MIPAAF attraverso “Brodetto & Kids”, nel centralissimo Largo Seneca del lungomare Simonetti.

La novità di quest’anno è MeetMoretta, un innovativo spazio esperenziale all’interno dell’evento, interamente dedicato alla Moretta, la bevanda a base di caffè, liquore all’anice, rum e brandy originaria della città di Fano. In questo contesto si terrà la competition nazionale Moretta&Co.cktails: la prima edizione del concorso nazionale riservato ai Barman professionisti che vedrà i finalisti sfidarsi nella finalissima live, direttamente al BrodettoFest. Saranno ospitate anche le masterclass condotte dalla giuria composta dai migliori bartender e mixologist italiani, punti di riferimento nel panorama nazionale: Filippo Sisti, Giovanni Ceccarelli, Flavio Angiolillo.

Confermate le uscite in barca alla scoperta delle meraviglie del mare con BrodettoBoat, con degustazioni tipiche a bordo. Anche quest’anno Il Bianchello d’Autore sarà il vino ufficiale del BrodettoFest.

Ospiti dell’edizione 2021

Tra gli ospiti del BrodettoFest 2021 di Fano segnaliamo: gli chef Alberto Faccani, Hiro e Michelangelo Mammoliti, che terranno dei cooking show a pagamento, la presentatrice tv Ilaria Capua, il giornalista Marino Bartoletti, che presenterà il suo libro “La cena degli dei” (2020, Gallucci editore).

BrodettoFest è organizzato da Confesercenti Pesaro e Urbino e Comune di Fano, con il contributo della Regione Marche, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e Camera di Commercio delle Marche. Sponsor 2021: BCC di Fano, GLS Corriere Espresso, Banco Marchigiano.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma: www.festivalbrodetto.it