Ryanair: le offerte low cost per volare in autunno, a ottobre e novembre. Tutte le ultime informazioni.

La compagnia low cost Ryanair lancia nuove imperdibili offerte per viaggiare a prezzi scontati. Le occasioni di voli low cost questa volta vengono proposte per l’autunno, per volare da settembre a novembre.

L’offerta è da prendere subito perché scade mercoledì 8 settembre. Sui voli Ryanair si applicano sconti fino al 20%. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ryanair: le offerte low cost per volare in autunno

Se state programmando un viaggio in aereo per questo autunno, dovete tenere d’occhio le nuove offerte di Ryanair. Avete a disposizione pochi giorni, fino a mercoledì 8 settembre, per acquistare un biglietto scontato fino al 20% su uno dei tanti voli della compagnia irlandese in partenza dagli aeroporti italiani e diretti verso destinazioni italiane ed estere.

L’offerta è valida per viaggi da ora, da questi primi giorni di settembre, fino a tutto il mese di novembre. Un’occasione da prendere subito per i viaggi di studio e lavoro, ma anche i weekend nelle città e le vacanze autunnali, come il Ponte del 1° novembre.

Come a tutti i voli acquistati con Ryanair anche a questi in offerta si applica l’opzione “Zero spese di modifica“, che permette di cambiare la prenotazione senza dover pagare penali né supplementi, se non la differenza tariffaria tra vecchio e nuovo volo, se quest’ultimo dovesse costare di più. Le modifiche alla prenotazione, tuttavia, devono essere fatte almeno 7 giorni prima della partenza. Non sono consentiti, dunque, i cambi dell’ultima ora. A differenza di altre compagnie e acquistando assicurazioni apposite. Informatevi bene sul sito web di Ryanair nel caso doveste correre il rischio di un cambio troppo ravvicinato alla data di partenza.

Tutte le informazioni su termini e condizioni per l’opzione “Zero spese di modifica”: www.ryanair.com/it/it/info-utili/nessuna-penale-per-il-cambio

L’offerta Ryanair per viaggiare in autunno

I biglietti scontati per la nuova offerta di Ryanair vanno prenotati entro mercoledì 8 settembre 2021 e sono validi per viaggiare da questo momento fino al 30 novembre 2021. Come sempre, l’offerta è soggetta a disponibilità e si applicano i termini e le condizioni.

Di seguito, segnaliamo i voli scontati che non dovete perdervi per nulla al mondo. Ecco le offerte migliori.

Dall’aeroporto di Milano Bergamo, principale hub di Ryanair in Italia, partono alcuni voli a 4,99 euro (a persona e di sola andata), diretti a: Budapest, Comiso, Nis e Timisoara. C’è anche un volo da 5 euro per Napoli. Quindi i voli da 7,99 euro per: Alghero, Bristol, Knock Irlanda dell’Ovest, Lappeenranta, Londra (Stansted), Manchester, Oradea e Pescara. Quindi, voli da 8,79 euro per Sofia e Vienna. Poi i voli da 9,99 euro per: Atene, Barcellona El Prat, Bucarest (Otopeni), Colonia, Crotone, Dublino, Edimburgo, Katowice, Marsiglia, Tangeri, Trapani e Varsavia (Modlin). Un volo a 10 euro per Salonicco e due da 10,39 euro per Danzica e Suceava. Poi ci sono tanti altri voli in offerta da 12 e 13 euro.

Da Milano Malpensa sono in offerta a 4,99 euro i voli per Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra (Stansted) e Palermo. Poi ci sono voli da 7,99 euro per Alghero, Comiso e Dublino. Un volo da 8,79 euro per Vienna. Quindi i voli da 9,99 euro diretti a: Barcellona El Prat, Berlino Brandeburgo, Bucarest (Otopeni), Manchester, Napoli e Valencia. Un volo da 11,99 euro per Bruxelles Zaventem.

Dall’aeroporto di Roma Ciampino partono voli da 7,99 euro per Bucarest (Otopeni), Londra (Stansted) e Trapani. Anche qui in offerta un volo da 8,79 euro per Vienna. Poi i voli da 9,99 euro per Budapest, Cagliari, Malta, Manchester, Salonicco, Sofia e Suceava.

Da Roma Fiumicino, sono in offerta a 4,99 euro i voli per: Bari, Brindisi, Catania e Liverpool. Un volo da 7,99 euro è in offerta per Palermo e ancora il volo da 8,79 euro per Vienna. Due voli da 9,99 euro sono in offerta per Bruxelles Zaventem e Santorini nazionale.

Dall’aeroporto di Bari partono voli da 4,99 euro per Bologna, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Torino e Verona. Altri voli sono in offerta da 7,99 euro per Alghero, Budapest, Catania, Pisa e Sofia. Sempre il volo per Vienna da 8,79 euro. Un volo da 9,67 euro per Palermo. Poi i voli da 9,99 euro per Cagliari, Cuneo, Genova, Londra (Stansted), Malta, Valencia e Venezia Marco Polo. Un volo da 10 euro per Trieste.

Da Bologna sono in offerta voi da 4,99 euro per Bari, Brindisi, Catania, Londra (Stansted) e Palermo. Un altro volo è in offerta da 5 euro per Londra (Luton). Poi sono in offerta voli da 7,99 euro per Alghero, Crotone, Manchester, Oradea, Sibiu e Sofia. Altri voli da 9,99 euro partono per Alicante, Cagliari, Lamezia Terme, Malta, Praga, Salonicco, Trapani e Vienna. Infine, un volo da 10 euro è diretto a Cracovia.

