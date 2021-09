Vacanze settembre 2021 low cost in Italia: dove andare per spendere poco

Quali sono le mete low cost perfette per una vacanza a settembre in Italia? Le idee di viaggio al top!

Per tutti coloro che ancora non sono andati in vacanza e stanno per partire a settembre vanno i nostri complimenti. Da un lato siete fortunati ad avere le ferie in questo periodo, dall’altro siete stati lungimiranti perché questo periodo è considerato in alcuni luoghi come bassa stagione e quindi i prezzi scendono. Quali sono allora le mete top per una vacanza low cost a settembre 2021?

Questo mese, lo sappiamo, è uno dei più belli in assoluto perché il grande flusso di turisti del mese di agosto è praticamente esaurito e le spiagge ancora bellissime, con temperature più che favorevoli, cominciano a spopolarsi lasciando più respiro e relax a tutti i turisti.

Viaggi low cost a settembre in Italia: dove andare

Sia che abbiate tanti giorni di ferie, sia che ne abbiate pochi non disperate. Le mete per una vacanza low cost a settembre sono svariate. Adatte a tutte le tasche e soprattutto a tutte le esigenze.

Costiera o Salento finalmente con pochi turisti al top per settembre

Se volete andare al mare a settembre, come vi abbiamo detto, le spiagge saranno nettamente più tranquille. Stessa cosa per ristoranti e hotel che avranno più tempo da dedicare ai propri clienti. Per quanto riguarda l’Italia potrete andare in Costiera Amalfitana ad esempio, oppure in Salento una delle Perle della nostra nazione. Stessa cosa anche per le isole come la Sicilia o la Sardegna che durante i mesi estivi di agosto vengono prese d’assalto dai turisti, mentre durante un soggiorno a settembre sembrano riscoprire una sorta di nuova vita.

Cultura e montagna: Trentino e città d’arte low cost

Se invece preferite andare in montagna a settembre l’Italia offre tantissime opzioni: potrete decidere di regalarvi una vacanza a settembre nel verde dei boschi per fare un po’ di trekking come in Trentino Alto Adige dove ci sono tantissimi rifugi pronti ad accogliere i turisti.

Per quanto riguarda invece una vacanza un pochino più culturale a settembre non dimentichiamoci che l’Italia offre una serie di città meravigliose da visitare a settembre.

Complice anche l’assenza del caldo torrido che sta colpendo l’Italia in questo mese di agosto basta pensare a Roma la città eterna con tutte le sue bellezze, oppure Firenze culla dell’arte e della cultura. Per chi invece preferisce un qualcosa di più romantico non dimentichiamoci Venezia che è una meta assolutamente speciale con un fascino senza tempo.