Mete top a settembre: le 3 regioni dove fare il bagno fino a fine mese

Finalmente la bassa stagione è alle porte e se volete fare un bagno anche a settembre ci sono tante località perfette da sfruttare per le vacanze al mare fino a settembre!

Molti dei nostri lettori ancora non sono andati in vacanza e hanno aspettato proprio fino ad ora per partire alla volta delle ferie. Il mese di settembre è perfetto per i viaggi e la nostra bella nazione offre tantissime mete di mare dove fare il bagno anche fino a fine mese! In più potrete anche sfruttare il fatto che la maggiora parte dei turisti se ne sono andati e quindi anche le località più quotate ora sono quasi deserte. Perfetto per una vacanza al mare a settembre insomma!

Bagno al mare a settembre: dove andare?

Dove si può ancora fare il bagno a settembre? Dove andare in vacanza a fine settembre? Sono queste alcune delle domande che i viaggiatori di questo periodo dell’anno si stanno ponendo. Partendo dal presupposto che l’Italia resta il Paese più sicuro per una vacanza in questo terribile periodo di Coronavirus, vediamo alcune località pefette per fare il bagno fino a fine settembre.

Liguria : ci spostiamo al nord, ma anche qui, data la conformazione della regione il bagno a settembre si può fare. Complice questa ondata di caldo anomala, possiamo goderci uno spettacolare periodo di vacanza al mare e in spiaggia. Gli stabilimenti qui restano aperti fino ai primi di ottobre, quindi potreste anche trovare una spiaggia attrezzata. In alternativa, anche in questo caso, ci sono calette e zone meravigliose tutte da scoprire. Non dimenticate che la montagna è a pochi passi da voi e quindi potreste anche pensare di fare un po’ di trekking.

: ci spostiamo al nord, ma anche qui, data la conformazione della regione il bagno a settembre si può fare. Complice questa ondata di caldo anomala, possiamo goderci uno spettacolare periodo di vacanza al mare e in spiaggia. Gli stabilimenti qui restano aperti fino ai primi di ottobre, quindi potreste anche trovare una spiaggia attrezzata. In alternativa, anche in questo caso, ci sono calette e zone meravigliose tutte da scoprire. Non dimenticate che la montagna è a pochi passi da voi e quindi potreste anche pensare di fare un po’ di trekking. Calabria: anche qui fare ancora il bagno a settembre è praticamente un obbligo! Le spiagge e i panorami sono meravigliosi e mozzafiato. Tutti da scoprire insomma. Dove andare al mare in Calabria? Praticamente ovunque, sta a voi scegliere quale location vi aggrada maggiormente.

Sardegna: visitare la Sardegna resta una soluzione bellissima per la vostra vacanza di settembre e per fare il bagno. Non è infatti necessario gettarsi nella movida o in aree troppo affollate. Quest’isola vi permette di rilassarvi e di godervi il mare anche in solitaria.

Ecco allora un po’ di idee super interessanti per una vacanza al mare a settembre che vi permetta di tuffarvi e di fare ancora il bagno!