Traffico weekend di Ferragosto 2021: le previsioni. Cosa bisogna sapere.

Si apre il weekend di Ferragosto 2021 con traffico intenso su strade e autostrade italiane. Insieme al caldo da bollino rosso in tante città, è bollino rosso anche sulla rete stradale.

Molti italiani stanno partendo per le vacanze di Ferragosto o per il viaggio del weekend. Le giornate più critiche sono il pomeriggio di venerdì 13 agosto e tutta la giornata di sabato 14 agosto. Ecco cosa bisogna sapere.

Traffico weekend di Ferragosto 2021: le previsioni

Molti italiani si sono o stanno per mettersi in viaggio per raggiungere le località di vacanza.

Dopo il traffico da bollino nero dello scorso weekend, quando si è registrata la maggior parte delle partenze per le vacanze, questo di Ferragosto dovrebbe essere meno problematico ma comunque intenso e con possibili criticità.

La Polizia di Stato, nelle sue previsioni di inizio stagione con il calendario del traffico per l’estate, ha assegnato il bollino rosso al pomeriggio di venerdì 13 agosto e a mattina e pomeriggio di sabato 14 agosto. Andrà meglio, invece, domenica 15 agosto quando ancora molti italiani saranno nelle località di vacanza, ma sarà comunque intenso, da bollino giallo.

Per le giornate più critiche, Viabilità Italia della Polizia di Stato ha elaborato uno schema dei tratti autostradali dove è previsto il maggior afflusso di traffico.

Nel weekend il traffico sarà inteso o molto intenso, a seconda del colore del bollino, in direzione delle principali località di vacanza, la mare, in montagna e al lago. Ci sarà, tuttavia, anche chi rientrerà dalle ferie, con traffico verso le principali città già dalla giornata di sabato 14 agosto. Per domenica, invece, si prevede sia traffico in direzione del mare, per chi si sposta dalle località vicine a quelle di vacanza o dall’entroterra, e di rientro in città.

Le fonti di informazione da consultare

Per restare sempre aggiornati sullo stato del traffico, consigliamo il sito web di Autostrade per l’Italia con la mappa dell’Italia e le informazioni in tempo reale. Da consultare anche il sito di Anas con tutte le informazioni sulla viabilità e l’applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata), che si può controllare sullo stesso sito.

La notizie sempre aggiornate sul traffico le trovate tramite il C.C.I.S.S. Viaggiare Informati e Sicuri, tramite il numero di telefono 1518, il sito web www.cciss.it e il canale Twitter.

Via radio potete seguire il canale Isoradio oppure i notiziari sul traffico di Onda Verde che vengono trasmessi dai canali di Radio-Rai.

Anche Google Maps segnala il traffico intenso con i possibili rallentamenti a causa di lavori o incidenti.

