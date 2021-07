Le previsioni sul traffico sulle autostrade ad agosto 2021. Quali sono i giorni da bollino nero con traffico più intenso che rendono il viaggio in macchina una vera e propria odissea

Ad agosto si spostano un po’ tutti, che sia per un weekend o per una vacanza più lunga. E moltissimi lo fanno in auto. Anzi il viaggio in macchina, specie in tempo di pandemia, è il mezzo preferito anche per i tragitti più lunghi. Ma ci sono alcuni giorni in cui è meglio non partire. Già perché si rischiano lunghe code per il traffico sulle autostrade delle vacanze.

Come ogni anno, Autostrade e Polizia Stradale hanno pubblicato il calendario delle previsioni del traffico che indica le date in cui ci saranno più file e spostamenti. E lo schema delle autostrade dove è previsto maggior afflusso.

I giorni di traffico da bollino rosso e nero di agosto 2021

Quest’anno, l’unica giornata indicata con il bollino nero, ovvero una situazione di traffico critico sulla maggioranza delle autostrade italiane, è sabato 7 agosto. La situazione non è molto diversa da quella dell’anno scorso, quando l’unico giorno da bollino nero era sabato 8 agosto, una settimana prima di Ferragosto.

Rispetto al 2020, però, quest’anno il traffico sarà sostenuto anche dalla presenza di turisti stranieri, oltre che italiani.

Per il resto, escludendo chiaramente il weekend del 7 e 8 agosto, la situazione è da bollino rosso in tutti i weekend per tutto il periodo da fine luglio a inizio settembre. Questo significa che c’è la possibilità di blocchi di traffico in prossimità dei caselli autostradali.

Calendario del traffico per agosto 2021

2 agosto lunedì – mattina: traffico intenso

– mattina: traffico intenso 6 agosto venerdì – mattina e pomeriggio: traffico molto intenso

– mattina e pomeriggio: traffico molto intenso 7 agosto sabato – mattina: traffico critico – pomeriggio: traffico molto intenso

– mattina: traffico critico – pomeriggio: traffico molto intenso 8 agosto domenica – mattina e pomeriggio: traffico molto intenso

– mattina e pomeriggio: traffico molto intenso 13 agosto venerdì – mattina: traffico intenso – pomeriggio: molto intenso

mattina: traffico intenso – pomeriggio: molto intenso 14 agosto sabato – mattina e pomeriggio: traffico molto intenso

mattina e pomeriggio: traffico molto intenso 15 agosto domenica – mattina e pomeriggio: traffico intenso

mattina e pomeriggio: traffico intenso 16 agosto lunedì – mattina: traffico intenso

mattina: traffico intenso 20 agosto venerdì – mattina: traffico intenso – pomeriggio: molto intenso

mattina: traffico intenso – pomeriggio: molto intenso 21 agosto sabato – mattina e pomeriggio: traffico molto intenso

mattina e pomeriggio: traffico molto intenso 22 agosto domenica – mattina e pomeriggio: traffico molto intenso

mattina e pomeriggio: traffico molto intenso 23 agosto lunedì – mattina: traffico intenso

mattina: traffico intenso 27 agosto venerdì – mattina traffico intenso – pomeriggio: molto intenso

mattina traffico intenso – pomeriggio: molto intenso 28 agosto sabato – mattina e pomeriggio traffico molto intenso

mattina e pomeriggio traffico molto intenso 29 agosto domenica – mattina e pomeriggio traffico molto intenso

mattina e pomeriggio traffico molto intenso 30 agosto lunedì – mattina: traffico intenso

I giorni di più intenso traffico ad agosto 2021 sono verso le località di mare e di vacanza nelle giornate del venerdì e sabato, mentre la domenica e il lunedì mattina il traffico è sostenuto verso le grandi città.

Ricordiamo che i mezzi pesanti non possono circolare la domenica dalle 7 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 16.

Il primo weekend di settembre (4 e 5) la situazione sarà critica soprattutto il sabato mattina e la domenica pomeriggio, in particolare sulle arterie di rientro nelle grandi città come Milano, Roma, Torino.

I nostri consigli per un viaggio tranquillo

In queste date, la cosa migliore da fare è partire in orari non di punta, per esempio la mattina molto presto o in alternativa la sera molto tardi. O rimandare del tutto la partenza. In ogni caso prima di mettervi in viaggio fate controllare la vostra auto: liquidi, freni e pneumatici.

Durante il viaggio vi consigliamo di tenere a portata di mano dell’acqua e degli snack leggeri, essenziali se incappate in una coda in autostrada. Infine, è bene restare sempre aggiornati sulle condizioni del traffico, tramite le app per smartphone o la radio.

Inoltre prima di partire è opportuno controllare eventuali cantieri e pianificare al meglio il percorso. A questo link si trovano i riferimenti a tutti i documenti prodotti da Viabilità Italia, come le mappe dei cantieri, gli itinerari alternativi e infine il calendario con le giornate di traffico ferroviario più intenso. Sintonizzatevi su Isoradio per avere informazioni in tempo reale o sull’App di Autostrade per l’Italia.