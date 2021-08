By

Caldo weekend di Ferragosto: tante città da bollino rosso e nessuna da bollino verde.

Siamo arrivati all’atteso weekend di Ferragosto 2021 e, tra timori per gli incendi e contagi da Coronavirus, a spaventare è anche il gran caldo che da giorni sta togliendo il fiato all’Italia. Dallo scorso weekend le temperature in Italia sono più che bollenti, con l’afa ad aggravare la situazione. Solo le zone delle Alpi sono state risparmiate, per effetto dei temporali, che tuttavia hanno creato altri danni.

Nel weekend del 13-15 agosto, quello di Ferragosto, tuttavia, il caldo torrido investirà tutta Italia, con aumento delle temperature anche al Nord. Non mancheranno, tuttavia, i temporali, portati da una perturbazione proveniente dal Nord Europa che interesserà le Alpi, fino alle Prealpi. Sul resto d’Italia sarà prevalente il bel tempo, con sole quasi ovunque.

Nelle città le temperature raggiungeranno livelli record. Molto alte già venerdì 13 agosto, mentre il giorno di Ferragosto sarà rovente quasi ovunque. Il Ministero della Salute ha aggiornato il suo bollettino sulle ondate di calore segnalando le città da bollino rosso, quelle con livello di caldo a rischio per la salute di tutti, non solo delle persone più fragili. In questo weekend nessuna città sarà da bollino verde, dunque la situazione sarà critica con diversi livelli un po’ ovunque. Ecco cosa bisogna sapere.

Caldo weekend di Ferragosto: tante città da bollino rosso

È stato aggiornato il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore e aumentano le città che sono da bollino rosso nel weekend di Ferragosto, da venerdì 13 a domenica 15 agosto. Non si registra nessun bollino verde, con situazione climatica non a rischio, mentre prevalgono i bollini rossi e arancioni.

Durante la stagione estiva, nel periodo da maggio a settembre, il Ministero della Salute elabora bollettini giornalieri sulle ondate di calore per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore, segnalando i possibili pericoli per la salute delle persone. Nei bollettini sono riportati livelli di rischio del caldo che vanno da 0 a 3 a cui corrispondono rispettivamente i bollini di colore verde, giallo, arancio e rosso.

Il bollino giallo corrisponde a condizione di pre-allerta, quello arancione segnala ondate di calore pericolose per le persone più suscettibili, mentre quello rosso segnala un rischio per tutta la popolazione, con effetti negativi sulla salute anche di persone sane.

Con i livelli di rischio 2 e 3 di rischio è sconsigliata l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, tra le 11.00 e le 18.00. Inoltre, va evitata l’attività fisica intensa, quando fa molto caldo. Da evitare anche le zone molto trafficate, soprattutto da parte dei soggetti più fragili, come bambini e anziani.

Il bollettino sulle ondate di calore: i bollini del 13-15 agosto

Di seguito il bollettino aggiornato sulle ondate di calore, con i bollini assegnati alle città italiane monitorate dal Ministero della Salute. Cosa dobbiamo aspettarci nel weekend di Ferragosto.

Venerdì 13 agosto

Città da bollino giallo : Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Pescara, Reggio Calabria, Torino, Venezia, Verona.

: Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Pescara, Reggio Calabria, Torino, Venezia, Verona. Città da bollino arancione : Ancona, Napoli.

: Ancona, Napoli. Città da bollino rosso: Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Viterbo.

Sabato 14 agosto

Città da bollino giallo : Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Pescara, Reggio Calabria.

: Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Pescara, Reggio Calabria. Città da bollino arancione : Milano, Torino, Venezia, Verona.

: Milano, Torino, Venezia, Verona. Città da bollino rosso: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Viterbo.

Domenica 14 agosto

Città da bollino giallo : Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Pescara, Reggio Calabria.

: Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Pescara, Reggio Calabria. Città da bollino arancione : Milano, Torino, Venezia, Verona.

: Milano, Torino, Venezia, Verona. Città da bollino rosso: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Viterbo.

Durante il weekend di Ferragosto, le temperature massime supereranno i 40 gradi anche al Centro Nord Italia, dopo i valori record al Sud.

Per ulteriori informazioni consultate il sito web del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/portale/caldo/bollettiniCaldo

