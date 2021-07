By

Il mese di agosto si prospetta molto caldo e siamo tutti alla ricerca dei trucchi e dei consigli per cercare di dormire bene di notte nonostante le temperature da capogiro. Ecco allora qualche trucchetto da sfruttare!

Quando fa molto caldo dormire sembra quasi un’impresa impossibile. L’umidità ci rende appiccicosi, il lenzuolo sembra volerci impigliare e incatenare al letto, dalla finestra non passa nemmeno una bava d’aria e da poco abbiamo scoperto che tenere il ventilatore acceso di notte potrebbe anche causare asma e allergie. Come fare allora a dormire bene nonostante il caldo? Alcuni consigli sono piuttosto semplici ed intuitivi, ma potrebbero darvi una mano per ritrovare quel sonno rigenerante di cui avete proprio bisogno. Vediamoli insieme.

I consigli per dormire bene di notte senza condizionatore

Dormire bene con il caldo non è impossibile. Ci sono dei piccoli trucchi da mettere in atto che potrebbero proprio aiutare a ritrovare la pace notturna. Soprattutto se non siete dotati di condizionatore o deumidificatore!

La prima cosa da fare, ad esempio è quella di utilizzare delle lenzuola di cotone , soprattutto chiaro, perché permette al corpo di respirare.

, soprattutto chiaro, perché permette al corpo di respirare. Importantissimo poi è rimanere idratati e bere almeno due litri di acqua durante la giornata. Così facendo aiuterete l’organismo ad espellere il sudore e a mantenere la temperatura corporea costante.

durante la giornata. Così facendo aiuterete l’organismo ad espellere il sudore e a mantenere la temperatura corporea costante. Prima di andare a dormire ricordate di fare un gesto semplice, ma efficace: lavatevi i piedi con l’acqua fredda . Questo aiuterà la circolazione e momentaneamente vi aiuterà ad abbassare anche la temperatura corporea.

. Questo aiuterà la circolazione e momentaneamente vi aiuterà ad abbassare anche la temperatura corporea. Quarto consiglio è quello di rinfrescare la stanza prima di andare a dormire con un ventilatore. Magari puntandolo verso una bacinella piena di ghiaccio che andrà a rinfrescare l’aria e voi potrete così andare a dormire più sereni.

prima di andare a dormire con un ventilatore. Magari puntandolo verso una bacinella piena di ghiaccio che andrà a rinfrescare l’aria e voi potrete così andare a dormire più sereni. Ultimo consiglio, chiaramente, è quello di cercare di mantenere la stanza sempre il più fresco possibile. Quindi se di giorno la vostra camera da letto è investita dal sole meglio tenere le persiane chiuse, proprio per evitare picchi di temperatura altissima che renderebbero veramente difficile dormire la notte.

Ecco allora che vi abbiamo dato tutti i nostri consigli e le nostre dritte per cercare di sopportare bene il caldo anche di notte e dormire bene.