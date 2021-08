Stelle cadenti: le spiagge d’Italia più belle dove ammirarle. Ecco dove andare.

Siamo arrivati all’appuntamento con le stelle cadenti di agosto. Non solo Perseidi ma anche sciami meteorici minori che affollano il cielo notturno di questo mese così ricco di spettacoli.

Gli appassionati astrofili si stanno già preparando con eventi dedicati all’osservazione del cielo. Congiunzioni di Luna e pianeti, Giove e Saturno splendenti e naturalmente le stelle cadenti. Le Perseidi sono conosciute anche come lacrime di San Lorenzo.

Per cogliere quante più stelle cadenti possibili, è importante allontanarsi dalle città dove l’inquinamento luminoso disturba l’osservazione. Vanno cercati luoghi al buio, senza illuminazione pubblica. Anche nelle zone extraurbane, purtroppo, il riflesso delle luci delle città può disturbare. Vanno dunque scelti luoghi protetti. Alle volte non c’è nemmeno bisogno di allontanarsi troppo dai centri abitati, perché assenza di illuminazione, colline, montagne, boschi proteggono dalle interferenze luminose.

Luoghi di questo tipo li trovate non solo in montagna, ma anche al mare, lungo le coste libere e selvagge, senza stabilimenti balneari né illuminazione pubblica. In questi luoghi, pinete, dune e falesie proteggono le spiagge dall’illuminazione artificiale assicurando il buio necessario per ammirare il cielo notturno in tutto il suo splendore, insieme alle costellazioni, i pianeti e naturalmente le stelle cadenti. Qui vi suggeriamo alcune delle spiagge più belle e più buie d’Italia dove ammirare le stelle cadenti di agosto.

Stelle cadenti: le spiagge d’Italia più belle dove guardarle

Vi proponiamo l’elenco, sicuramente non esaustivo di alcune delle spiagge italiane più belle e buie, dove ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti di agosto.

Spiaggia di Maria Pia, Alghero. La costa di Alghero offre tante spiagge bellissime, lunghe distese sabbiose e calette pittoresche. L’importante è scegliere un posto senza edifici nei paraggi, al riparo dall’inquinamento luminoso. Un posto ideale è la spiaggia di Maria Pia, proseguimento della spiaggia cittadina a nord, ma lontana dalla città e con dune e pineta alle spalle che mantengono l’oscurità. Potrete ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti un una spiaggia ampia, con una spettacolare vista sul mare e sul profilo della città illuminata in lontananza.

Spiaggia di Mezzavalle, Ancona. Sulla Riviera del Conero, appena più a sud della città di Ancona si trova questa spettacolare spiaggia di sassolini a ridosso della falesia del Monte Conero e circondata dalla vegetazione mediterranea. Mezzavalle è un posto selvaggio, senza illuminazione pubblica, deserto di notte, perfetto per ammirare le stelle cadenti. Attenzione al ripido sentiero per scendere in spiaggia, di notte non illuminato. Portate delle buone scarpe da ginnastica. Una valida alternativa sono anche le spiagge di Sirolo. A quella delle Due Sorelle si arriva solo via mare.

Cala dell’Uzzo, Riserva dello Zingaro. Un altro luogo bellissimo per ammirare le stelle cadenti sul mare è la costa della Riserva Naturale dello Zingaro, lungo il promontorio nord-occidentale della Sicilia, in provincia di Trapani. Qui sul versante orientale si affaccia un litorale frastagliato di cale e calette da togliere il fiato. Scegliete la Cala dell’Uzzo, nella località di Tonnarella dell’Uzzo, assolutamente priva di fonti luminose. Si arriva qui scendendo un sentiero dalla strada principale. La piccola spiaggia circondata dalle rocce vi regalerà uno scenario speciale.

Spiaggia dell’Asino, Vulcano. Eolie. Una spiaggia davvero suggestiva per ammirare la pioggia di stelle cadenti è la spiaggia dell’Asino sull’isola di Vulcano, una delle più belle delle Eolie. Un luogo selvaggio, dove il nero della sabbia si unisce alla vegetazione rigogliosa della montagna che sovrasta l’arenile. Si arriva qui scendendo un ripido sentiero dalla strada provinciale. Il luogo è anche mondano perché c’è un locale con pista da ballo. Ma le luci non daranno troppo fastidio, basta spostarsi sulla riva o ai lati della baia dove è più buio.

Lungomare di Sabaudia. La lunga spiaggia del Lungomare di Sabaudia è un’altra località perfetta per lo spettacolo delle stelle cadenti. Le ampie zone libere e selvagge, le poche ville della zona, dietro la spiaggia, coperte dalle dune e dalla vegetazione, fanno di questo posto un luogo ideale, senza inquinamento luminoso. Sarà fantastico ammirare il cielo con la sagoma nera del Monte Circeo in fondo alla spiaggia.

Roccamare, Castiglione della Pescaia. La spiaggia di Roccamare a nord di Castiglione della Pescaia, in Toscana, è una lunga distesa di sabbia, con la pineta alle spalle e il promontorio Le Rocchette a nord. Una spiaggia libera e bellissima, dove ammirare il cielo notturno scorgendo in lontananza le luci dell’Isola d’Elba a nord e quella del Giglio a sud.

Spiaggia del Paese, Riomaggiore. Una romantica caletta rocciosa vicino al centro abitato di Riomaggiore alle Cinque Terre, è la spiaggia del Paese. Si trova sotto ad un costone roccioso e si raggiunge passando sul camminamento ricavato dal promontorio che la separa da Riomaggiore, dov’è l’imbarco dei battelli. Un luogo appartato e sufficientemente buio, ma a due passi dal centro abitato.

Eraclea a Mare, Venezia. Tra Jesolo e Caorle, sulla riviera adriatica di Venezia, si affaccia la bella spiaggia di Eraclea a Mare, una lunga striscia di sabbia dorata, con dune e pineta alle spalle. Un luogo libero e selvaggio, solitario e senza inquinamento luminoso, a due passi dalla Laguna di Venezia. Perfetto per vedere le stelle cadenti e le congiunzioni tra luna e pianeti.

