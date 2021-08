Dove andare a vedere le stelle: i borghi con il cielo più bello d’Italia. Scopriamo dove trascorrere una notte magica immersi nella tranquillità di una natura incontaminata

Guardare un cielo stellato è uno spettacolo affascinante, peccato che non sempre ci si riesca. Le luci della città, ma anche quelle di località più piccole, ma piene di turisti e di attività, rendono impossibile vedere le stelle. Troppe luci. Allora dove andare a vedere le stelle in Italia?

Qualsiasi angolo incontaminato e lontano da fonti luminose va ovviamente bene. Sui monti o – per chi ha la possibilità – con un yacht in mezzo al mare lo spettacolo è assicurato. Ma ci sono anche altre zone che vantano il cielo più stellato d’Italia. E ci sono anche dei borghi dove vedere le stelle che vantano addirittura il cielo più bello d’Italia. Ecco dove si trovano e quali sono.

L’astronomia è da sempre considerata un mondo davvero affascinante. Gli amanti di questa scienza hanno la fortuna di osservare il cielo e scoprire i fenomeni celesti.

Allora scopriamo dove si trovano i borghi ideali per trascorrere una serata con gli occhi fissi al cielo.

Borghi con il cielo più bello d’Italia

Ammirare un’infinità di stelle luminose è qualcosa di magico e d’estate, magari insieme alle persone più importanti, è ancora più coinvolgente. Molti di noi non vedono l’ora che arrivi la stagione estiva (in particolar modo il mese di agosto con le sue stelle cadenti) per godersi una serata tranquilla circondati da una natura incontaminata e da un cielo ricco di stelle nella speranza di vedere le stelle cadenti.

Ma dove farlo? Ci sono dei luoghi in Italia in cui è più facile vedere le stelle e la via lattea, e ci sono dei borghi che hanno ottenuto la certificazione di cieli più belli d’Italia. Il luogo giusto dove andare per passare una vacanza a rimirar le stelle.

Labro, provincia di Rieti

Troina, provincia di Enna

Rocca Massima, provincia Latina

Ossana, Trento

Darfo Boaria Terme, Brescia

Borgo di Labro, provincia di Rieti. L’antico borgo medievale ha ottenuto la certificazione silver e qui è possibile ammirare le stelle con una vista incantevole sul lago di Piediluco.

“Un antico borgo medievale con una storia millenaria e un cielo ricco di stelle”.

Il piccolo Borgo di Troina, provincia di Enna, ha ottenuto la certificazione gold. Regala una vista spettacolare sull’Etna e sul lago di Ancipa.

“Un antico borgo con secoli di storia e un cielo ricco di stelle”.

Anche l’antico Borgo di Rocca Massima, provincia di Latina, possiede la certificazione siilver. Mentre si osservano le stelle è possibile ammirare il panorama sulla costa pontina.

“Un borgo con più di mille anni di storia, mai come ora più vicino al cielo”.

Un’altra certificazione gold è stata assegnata al Borgo di Ossana, provincia di Trento, che offre inoltre una meravigliosa vista sulle Dolomiti del Brenta.

“Un antico borgo con secoli di storia e un cielo ricco di stelle”

Certificazione silver anche per il Comune di Darfo Boario Terme, provincia di Brescia, dove un ricco patrimonio storico, culturale e naturalistico fanno da cornice.

“Un territorio ricco di storia, cultura e natura”.

Cos’è la certificazione “i cieli più belli d’Italia”

La certificazione “i cieli più belli d’Italia” è la prima certificazione italiana rilasciata da Astronomitaly per la valutazione dei luoghi che vogliono diventare una destinazione d’eccellenza per l’astro-turismo. Astronomitaly è la rete del turismo astronomico e ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’ecoturismo astronomico.

Le strutture ricettive, i borghi e comuni, le oasi e le riserve naturali e i siti astronomici posso richiedere la certificazione che viene rilasciata se si soddisfano determinati requisiti. Le località migliori che quindi rispettano una serie di requisiti vengono scelte con alcune misurazioni scientifiche apposite. E ricevono quindi la certificazione (gold, silver o bronze). In cambio, ogni luogo riceve servizi per la promozione della propria location.

Metti insieme un luogo privo di inquinamento luminoso e un cielo colmo di stelle e il risultato è una notte magica da trascorrere con il naso all’insù a vedere le stelle e la via lattea. Magari in uno dei borghi con il cielo più bello d’Italia.