Vacanza in camper: dove andare per sentirti finalmente libero

Dopo un periodo di chiusura e restrizioni, molti desiderano respirare un po’ di libertà e cosa c’è di meglio di una vacanza in camper? Ecco alcuni degli itinerari e dei luoghi più belli da fare a spasso per l’Italia.

L’Italia è un Paese tutto da scoprire e una vacanza in camper è quello che ci vuole per visitare posti nuovi, unici e anche inesplorati. Vivere la libertà di viaggiare in camper è un’esperienza unica, da fare se siete amanti dei viaggi itineranti.

Il camper dà la possibilità di spostarsi in posti sempre diversi, portando con sé sempre tutto il necessario, senza dover disfare i bagagli a ogni tappa. In tempi come quelli che stiamo vivendo, la vacanza in camper risulta non solo una scelta libera ma anche sicura.

Ecco qualche consiglio su dove andare e quali itinerari percorrere nel nostro Paese.

Vacanza in camper, i posti più belli dove andare

Ci sono tanti itinerari da seguire in Italia per chi ama la vacanza in camper, anche perché il nostro Paese è davvero un luogo ideale per tutti i camperisti, vista la diversità e l’enorme quantità di percorsi e bellezze da vedere.

Da Nord a Sud, dalla montagna al mare, i posti più belli dove viaggiare in camper non si possono contare sulle dita di una mano, infatti in base ai propri gusti si possono scegliere quelli più adatti alla tipologia di vacanza.

Ovviamente, prima di partire bisogna essere attrezzati e, soprattutto, essere sicuri di sapersi adattare alla vita in camper, che non è di certo come quella in hotel o in un villaggio turistico.

Di seguito vi consigliamo alcuni dei posti più belli dove andare, davvero per tutti i gusti.

Basilicata coast to coast, alla scoperta delle bellezze lucane

Il primo percorso che vi consigliamo da fare in camper è il percorso in Basilicata, guidando in libertà da una costa all’altra.

Si parte dalla splendida Maratea, dove potrete ammirare il famosissimo Cristo di Maratea, alto ben 22 mt, e anche il centro della cittadina che davvero lascia senza fiato. Da qui, si prosegue verso Lauria, un piccolo centro che racchiude in sé tutte le tradizioni lucane.

Da non perdere il Lago Petrusillo, a Spinoso un piccolo comune in provincia di Potenza, dove vi consigliamo una sosta sulla terrazza panoramica che da piazza del Plebiscito, per rigenerare il corpo e la mente.

Una sosta meritano anche le così dette Dolomiti Lucane, chiamate così perché morfologicamente assomigliano molto alla famosa catena montuosa. Per guardarle da una posizione top, potete visitare i centri di Pietrapertosa e Castelmezzano, dove c’è uno scenario davvero bello.

Sicilia Orientale, una vacanza in camper indimenticabile

Un altro bellissimo percorso da fare in camper è la Sicilia, un’isola molto grande ma che invita proprio a una vacanza itinerante.

La Sicilia è un luogo che va scoperto di giorno in giorno, grazie alle tantissime cose diverse da vedere, dal mare alla campagna, alla storia che ancora oggi racchiude fino alle tradizioni culinarie che, c’è da dire, sono davvero un plus dell’isola.

Quella che vi consigliamo di fare con il camper è la zona orientale, ovvero da Taormina, Catania fino a Ragusa, un percorso barocco fantastico, che vi lascerà senza parole. Con il camper, poi, ogni giorno ci sarà qualcosa di bello da scoprire, dalla città di Catania, alla stupenda Siracusa, senza dimenticare Taormina e la sua storia.

Da qui, dovete arrivare fino alla punta, dove si trova il piccolo gioiello Marzamemi, un paesino di pescatori molto suggestivo, vicino al quale troverete alcune delle spiagge più belle della zona. Con il camper, poi, arriverete fino a Modica, la città del cioccolato, per poi concludere a Ragusa, bellissima città dove c’è anche la famosa Casa di Montalbano.

La Val D’Orcia, vacanza tra i vigneti

In Toscana si trova la Val D’Orcia, un’altra zona perfetta per le vacanze in camper. Una delle zone più belle e iconiche della regione, questa valle è inondata dal sole ed è piena di vigneti e cantine.

Ma non solo: ci sono qui tanti borghi caratteristici da visitare, come i borghi di Pienza e di Bagno Vignoni, ma anche Montepulciano e Castiglione d’Orcia.

La zona della Val D’Orcia, inoltre, è molto attrezzata per chi vuole viaggiare in camper: ci sono infatti diverse aree di sosta su tutto il territorio, nonché campeggi e villaggi appositamente pensati per chi ama questa tipologia di vacanza.

Parco Nazionale del Gran Paradiso, una vacanza in montagna

Se amate la montagna e la natura incontaminata, il Parco Nazionale del Gran Paradiso, tra Piemonte e Valle d’Aosta, è quello che fa per voi.

Questo è il più antico Parco Nazionale d’Italia e, ancora oggi, è una delle aree protette italiane più importanti e ricche in assoluto. Se volete raggiungere questa zona con il camper, sappiate che qui è possibile campeggiare liberamente mantenendo, naturalmente, il rispetto dell’ambiente. Massima libertà, quindi, proprio quello che esige una vera vacanza in camper.

Da visitare la Val di Cogne e la Valsavaranche, luoghi molto tranquilli, meravigliosi e perfetti come base per esplorare il territorio circostante, per una bellissima vacanza itinerante.

Il Lago di Garda, serenità e relax in camper

La meta perfetta per un viaggio in relax è sicuramente il Lago di Garda, il più grande lago italiano attorno al quale ci sono tante destinazioni da visitare in camper.

Da Sirmione, con le sue magnifiche terme, fino a Peschiera del Garda, sono tante le attrazioni che incontrerete sul vostro cammino e in estate si può anche fare il bagno, grazie alle spiagge attrezzate che troverete sulle sponde del lago.

Anche qui, su tutto il perimetro de Lago di Garda, ci sono numerose aree attrezzate e campeggi, dove poter sostare di giorno in giorno per avere tutti i comfort di una vacanza in camper.

Questi sono solo alcuni degli itinerari che potrete trovare in Italia per una vacanza in camper, ma secondo noi sono quelli da non perdere assolutamente. Vi abbiamo convinto? Allora correte a noleggiare un camper e non ve ne pentirete!