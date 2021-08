In Puglia tutti i turisti sono invitati a essere più romantici, in particolare nel Gargano dove è nata la terrazza dei baci, in cui tutti sono obbligati a baciarsi di fronte a un mare spettacolare.

Immersa nei colori e nei profumi della fantastica zona del Gargano, nasce uno dei luoghi più romantici d’Italia, la terrazza dei baci, un posto dove tutti sono invitati a scambiarsi un gesto d’affetto di fronte a un panorama meraviglioso.

In un piccolo comune in provincia di Foggia è nato questo posto, dedicato a chi ama l’amore, a chi non ha paura di dimostrare i propri sentimenti in pubblico e che diventa un simbolo per un ritorno alla normalità, dopo un anno e mezzo molto difficile per tutti. Ma dove si trova con precisione? Ve lo diciamo noi.

La terrazza dei baci a Mattinata, piccolo comune del Gargano

Di fronte a un mare meraviglioso, la terrazza dei baci è spuntata a Mattinata, un piccolo comune di 6 mila abitanti, grazie all’iniziativa dell’amministrazione comunale.

Questa, infatti, ha deciso di celebrare il bacio in un luogo dedicato a tutti gli innamorati che sono invitati a ricordare la bellezza dell’amore con un piccolo gesto, davanti alle acque cristalline del Gargano. In quest’area di sosta panoramica, c’è un cartello che descrive cosa fare, con tanto di hashtag per condividere la foto sui social, ovvero #BACIDAMATTINATA.

I portavoce del Comune di Mattinata hanno spiegato il perché dell’iniziativa, voluta per ricordare che il bacio è un atto d’amore, in tutte le sue forme.

Il pannello non è solo un invito, ma vuole essere un manifesto di civiltà, di libertà, di inclusione, dove un gesto così semplice, bello, spontaneo e naturale non conosce pregiudizio o discriminazione, perché in fondo baciarsi è solo un atto d’amore

Mattinata, quindi, si aggiudica il titolo di luogo più romantico d’Italia in quest’estate 2021, dove tutti possono scambiarsi un bacio per poi tuffarsi in un mare azzurro e cristallino.

Mattinata, tutte le spiagge più belle da vedere

Baci, abbracci e dolcezza sono in questa estate le parole d’ordine a Mattinata, ma ricordiamoci che questi luoghi sono amati da milioni di turisti anche per le spiagge meravigliose.

Sono tantissime le spiagge da poter vedere nel Gargano e nelle vicinanze di Mattinata, ma ce ne sono alcune assolutamente da non perdere se ci si trova in queste zone. A Mattinata e nel Parco Nazionale del Gargano ci sono tante grandi spiagge, che di solito sono le più affollate, ma anche minuscole baie e calette rocciose.

La spiaggia libera di Mattinata è una delle più belle della zona, lunghissima e ordinata, fatta di sabbia dorata. L’acqua che si trova qui è davvero uno specchio, limpida e fresca, perfetta per le giornate di agosto.

Da vedere assolutamente è la spiaggia di Vignanotica, un piccolo paradiso tra Vieste e Mattinata. Sabbia mista a ciottoli, lunga circa 500 mt e grotte da visitare. Vignanotica è una spiaggia molto romantica e suggestiva, grazie anche alla natura circostante che crea una bella atmosfera.

Incantevoli sono anche Baia delle Zagare e Baia della Mattinatella, selvagge e incontaminate, per chi ama il relax più puro in spiaggia senza il caos degli stabilimenti balneari.