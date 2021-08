Guida della Corsica: come raggiungere l’isola. Le informazioni utili.

Vi abbiamo mostrato le bellezze più spettacolari della Corsica, non a caso chiamata Isola di Bellezza. Vi abbiamo elencato i 10 motivi irresistibili per andarci in vacanza, le 10 cose spettacolari da vedere, le 10 spiagge più belle e gli itinerari di viaggio tra mare, montagna, città, cultura e cucina. Una vacanza assolutamente completa quella da fare sull’isola.

Ora, però, vediamo come arrivarci. Di seguito tutte le informazioni utili su come raggiungere la Corsica.

Guida della Corsica: come raggiungere l’isola

La Corsica offre scenari da sogno. Le sue coste meravigliose, con calettte di acqua turchese e spiagge bianchissime, le imponenti rocce a picco sul mare dei Calanchi di Piana e della Riserva di Scandola, i porticcioli e i borghi marinari. Ma anche le montagne maestose, con i loro sentieri impervi e i percorsi da trekking da lasciare in tutti sensi senza fiato. In merito, vi abbiamo segnalato le escursioni da fare in barca e in montagna.

Sia che cerchiate il mare o la montagna, oppure le città storiche e la casa di Napoleone, prima di tutto occorre capire come raggiungere l’isola. Conoscere i mezzi di trasporto migliori, più veloci e meno costosi. Ecco cosa bisogna sapere

Guida della Corsica: arrivare un aereo

Se volete raggiungere la Corsica in aereo, sappiate che l’isola ospita quattro aeroporti:

Aeroporto di Ajaccio Napoleone Bonaparte

Napoleone Bonaparte L’aeroporto di Bastia -Porretta

-Porretta Aeroporto di Calvi Sainte-Catherine

Sainte-Catherine Aeroporto di Figari (vicino Porto Vecchio)

Le compagnie che hanno voli per la Corsica, soprattutto in estate, sono Air France, Air Corsica, dal Regno Unito EasyJet e da Bruxelles e da Parigi Ryanair.

Arrivati all’aeroporto, per raggiungere il centro città o la località di destinazione, il mezzo migliore è l’auto a noleggio. All’aeroporto di Bastia c’è anche un servizio di autobus per il centro città.

Leggi anche –> La spiaggia caraibica più bella d’Europa è in Corsica: un paradiso a due passi da noi

Guida della Corsica: arrivare in nave

Il mezzo più utilizzato per raggiungere la Corsica il traghetto. Le navi partono regolarmente dai porti di Italia, Francia e Spagna. Per quanto riguarda l’Italia, i principali porti dove imbarcarsi per la Corsica sono:

Genova

Savona

Livorno

Civitavecchia

I principali porti della Corsica collegati all’Italia sono:

Bastia (da Genova, Savona, Livorno, Piombino, Portoferraio, da questi ultimi due porti in estate)

(da Genova, Savona, Livorno, Piombino, Portoferraio, da questi ultimi due porti in estate) Porto Vecchio (da Livorno e Civitavecchia)

(da Livorno e Civitavecchia) Bonifacio (da Santa Teresa di Gallura, soprattutto in primavera estate)

(da Santa Teresa di Gallura, soprattutto in primavera estate) Calvi (da Savona)

(da Savona) Ile Rousse / Isola Rossa (da Savona e Livorno)

Le compagnie che effettuano collegamenti via nave tra l’Italia alla Corsica sono Moby Lines, Grimaldi Lines, Corsica Ferries.

Leggi anche –> Tutte le isole della Grecia con aeroporto

VIDEO: Riserva Naturale di Scandola