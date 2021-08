La comica e conduttrice Katia Follesa è in vacanza e quest’anno si è presentata alla prova costume con 20 chili in meno. Ecco dov’è e quanto è dimagrita.

Katia Follesa è in vacanza – o è stata, non sappiamo se sia tornata a casa – in Sardegna e si è concessa il meritato relax anche con un giro in barca nell’isola di Spargi. Le foto sono bellissime, ma ciò che balza agli occhi è l’evidente dimagrimento della Follesa che, in bikini, si nota ancora di più. Vediamo allora come è diventata, come ha fatto e dove si sta godendo le vacanze estive 2021.

Katia Follesa dimagrita: perché e come ha fatto

Abbiamo visto Katia Follesa nel programma LOL chi ride è fuori, e già in quell’occasione avevamo notato quanti chili avesse perso. Il dimagrimento della conduttrice di Cake Star è evidente e infatti ha perso ben 20 chili. I motivi che l’hanno portata a perdere peso sono di natura medica: avendo un problema congenito al cuore, Katia Follesa si è rimessa in forma con l’aiuto di un personal trainer che l’ha allenata per 3 volte alla settimana e con un medico nutrizionista che l’ha aiutata a mangiare sano.

Le foto della Follesa in bikini

Katia Follesa così si mostra sui social in vacanza con la sua nuova forma fisica. Il bikini le sta meravigliosamente e, anche se era bellissima anche prima perché non sono certo i chili a fare la differenza, la comica ha spiegato che ora sta molto meglio e si sente finalmente bene. Ma dove si è concessa le ferie?

Dove è andata in vacanza Katia Follesa?

Katia ha scelto come meta delle sue vacanze la Sardegna e la foto “incriminata” è stata scattata in barca, vicino all’isola di Spargi. Si tratta di un’isola deserta con poche insenature, ma bellissime e sabbiose perfette per fermarsi in barca e regalarsi un bel tuffo nelle acque cristalline della Sardegna. Spargi è davanti alla Maddalena, nel cuore del Parco Nazionale dell’Arcipelago.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76)

Tutta questa zona è un paradiso per gli amanti dello snorkeling che qui possono ammirare luoghi di mare meravigliosi e unici nel loro genere, soprattutto nella secca di Washington e nella secca Corsara dove si trova il relitto di una nave romana del secondo secolo a.C. chiamat proprio Spargi. Probabile poi che Katia Follesa abbia anche visitato la famosa Cala dell’Amore, perfetta per un relax in vero stile sardo.