Green pass, avete perso il codice della vaccinazione? Come recuperarlo. Tutte le informazioni utili.

Si avvicina la data di entrata in vigore del Green pass obbligatorio. Da venerdì 6 agosto per sedersi al tavolo al chiuso nei bar e nei ristoranti, andare al cinema, al museo, a teatro, in palestra o in piscina servirà il certificato verde digitale.

Il documento attesta l’avvenuta vaccinazione, anche con una sola dose, la guarigione dal Covid o la negatività al virus a seguito di tampone (molecolare o antigenico).

Dal portale del governo o dalle applicazioni autorizzate, sono stati scaricati già oltre 40 milioni di certificati digitali, che possono anche essere stampati in formato cartaceo. Dopo la vaccinazione, si riceve un sms dal Ministero della Salute o una email da Sogei (a seconda del recapito dato al momento della prenotazione) con l’identificativo AUTHCODE e il codice per ottenere il certificato. Se si è perso il codice? Ecco come fare per recuperarlo.

Leggi anche –> Green pass: come ottenerlo in poche mosse

Green pass, avete perso il codice della vaccinazione? Come recuperarlo

Vi siete vaccinati e avete ricevuto il codice AUTHCODE via sms ma lo avete perso prima di poter scaricare il vostro Green pass oppure non avete ricevuto l’sms? Niente paura c’è un modo molto facile per recuperare il codice.

Dal 30 luglio il codice della vaccinazione si può recuperare dalla piattaforma nazionale Certificazione verde Covid-19, sito sito web governativo: www.dgc.gov.it/web

In home page trovate subito le istruzioni per ottenere la Certificazione anche se non è si è ricevuto l’sms o la mail con il codice, oppure sono andati persi. Seguite le istruzioni per recuperare l’AUTHCODE, cliccando sul link in evidenza.

La procedura vale anche per ottenere il codice della certificazione di guarigione dal Covid e del tampone.

Si aprirà la pagina “Ottieni il codice AUTHCODE” con una scheda e i relativi campi da compilare. I dati richiesti sono obbligatori, come si legge sul sito.

Dovete inserire:

il codice fiscale;

le ultime 8 cifre della Tessera Sanitaria;

indicare il tipo di evento: vaccinazione, certificazione di guarigione o tampone;

la data dell’evento;

il codice di sicurezza che appare nell’immagine;

cliccare sul pulsante “recupera AUTHCODE”.

Una procedura molto semplice. Una volta ottenuto il vostro codice potrete scaricare il Green pass dallo stesso portale e stamparlo in formato cartaceo, dopo averlo salvato sul computer. Oppure potrete scaricalo sulla app Immuni o dal Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale. Invece, se avete la app IO legata allo SPID il Green pass dovrebbe arrivarvi sulla app in modo automatico.

Per ogni dubbio, consultate le FAQ sul sito della Certificazione verde Covid-19.

Leggi anche –> Green pass su treni e aerei, ecco quando. Ipotesi su metro e bus