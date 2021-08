Katy Perry e Orlando Bloom a Capri

By

Katy Perry torna a Capri dopo quattro anni, stavolta con il compagno Orlando Bloom. La coppia si gode il mare, il sole e tutto il divertimento dell’isola, amata da tantissimi vip nazionali e internazionali.

L’ultimo fine settimana di luglio è stato bollente per le destinazioni balneari italiane, piene di vip sia nostrani che internazionali. Una delle coppie più amate di Hollywood al momento, Katy Perry e Orlando Bloom, è stata avvistata a Capri, terra del glamour e della dolce vita.

A distanza di 4 anni, la cantante è tornata sull’isola partenopea, godendosi dei momenti unici con il suo compagno, star de Il Signore degli Anelli e Pirati dei Caraibi. Ovviamente, le foto hanno tappezzato il web e i fan sono impazziti. Vediamo cosa hanno fatto e dove sono stati.

Katy Perry e Orlando Bloom, divertimento e relax a Capri

Proprio ieri, 2 agosto, Katy Perry e Orlando Bloom sono stati visti su un meraviglioso yacht a Capri, pochissimi giorni dopo un’altra coppia amatissima, Jennifer Lopez e Ben Affleck.

I due sono arrivati sull’isola per un evento di beneficenza organizzato da UNICEF, presso la bellissima Certosa di San Giacomo, dove erano presenti diverse star internazionali, ma non hanno poi successivamente rinunciato a godere delle bellezze del luogo.

La pop star e il divo britannico si sono goduti una meravigliosa giornata tra le acque blu di Capri, scambiandosi numerose effusioni e dimostrando al mondo di essere più innamorati che mai.

Katy Perry è poi voluta tornare all’Anema e Core, il famosissimo locale caprese dove si canta e si balla, amato da tutti i vip e dove si è scatenata insieme ad Orlando in canti sfrenati. La serata è andata avanti accompagnata da Gianluigi Lembo e l’Anema e Core Band, complesso storico del locale che fa sfrenare chiunque voglia andarci, con canzoni classiche e moderne.

Perché Capri è tanto amata dai vip

Come Katy Perry e Orlando Bloom, sono tantissimi negli anni i personaggi famosi che trascorrono le loro vacanze a Capri, l’isola del Golfo di Napoli più amata nel mondo. Ma perché è così speciale?

L’isola di Capri è famosa per tanti motivi e, nei decenni, è diventato un luogo d’elite, chic ma che mantiene il suo essere una semplice isola. Ha una bellezza naturale sbalorditiva, una cucina deliziosa e negozi di classe. È anche un posto dove vedere ed essere visti: c’è un motivo per cui così tante celebrità ancorano i loro yacht a Marina Grande., proprio di fronte ai maestosi Faraglioni.

La fama dell’isola risale ai tempi dei romani, quando l’imperatore Tiberio costruì una dozzina di ville di lusso. Secondo le leggende, durante gli ultimi anni del suo governo, usò le sue dimore per indulgere in piaceri carnali e orge senza fine. In commemorazione dell’edonismo sfrenato, l’affascinante isola venne chiamata l’Isola dell’Amore.

Uno dei palazzi che ricordano la dissolutezza di Tiberio è Villa Jovis. I suoi ruderi si trovano sul Monte Tiberio, e offrono una splendida vista sul Golfo di Napoli.

Da vedere sull’isola ci sono le sue grotte misteriose, come la Grotta Azzurra, famosa per l’affascinante gioco del sole che penetra tra le rocce. Altrettanto interessante sono la Grotta Meravigliosa e la Grotta Bianca.

Girovagando per l’isola, da visitare sicuramente Anacapri, piccolo paese dotato di seggiovia per il Monte Solaro. Dalla cima della montagna si gode di uno splendido scenario con Sorrento, Napoli e il Vesuvio in testa.

Nel centro di Capri, poi, c’è Piazza Umberto I, detta anche La Piazzetta. È una bella piazza circondata da edifici multicolori e pavimentata con rocce vulcaniche, dove i turisti e i vip amano fare aperitivo o prendere un buon caffè.