Danny di Masterchef è stato un concorrente molto amato della prima edizione del talent. Ma dove è finito oggi e cosa fa? I fan possono mangiare i suoi piatti in qualche ristorante.

La prima edizione di Masterchef Italia è ricordata soprattutto per il vincitore Spyros, ma insieme a lui c’è stato un altro concorrente che è rimasto nel cuore dei telespettatori. Danny D’Annibale, che abbiamo anche visto nella speciale masterclass di Masterchef All Stars. Ma dove lavora oggi Danny di Masterchef 1 e dove si possono assaggiare i suoi piatti e le sue ricette super elaborate?

La scelta di Danny di partecipare a Masterchef

Classe 1980 Danny D’Annibale è originario di Roma e, già da bambino, ha coltivato la sua passione per la cucina fin quando, nel 2011, ha deciso di partecipare a Masterchef nonostante fosse ormai diventato un ingegnere edile di successo. Nel corso del cooking show con Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco si è contraddistinto per una ricetta in particolare, il cannolo ripieno di burrata, tuorlo d’uovo marinato, fava tonka e banana al té matcha.



Il successo di Danny a masterchef all stars

Cosa fa oggi Danny D’Annibale dopo il cooking show

Ma cosa fa oggi Danny di Masterchef? Dopo l’esperienza a Masterchef ha ammesso di aver trascorso dei momenti un po’ bui e difficili. Tanti dubbi risolti poi riscoprendo i prodotti della terra e in special modo quelli del bosco di cui si è appassionato. Oggi Danny è diventato un personal chef, professione che porta avanti ancora oggi con grande successo. La sua attività, come vediamo dai social, prosegue a gonfie vele e, accanto ad essa, fa anche corsi di approfondimento sulle materie prime.



I profili social di Danny di Masterchef sono praticamente vuoti però. Su Instagram sembra che l’ex concorrente non ci sia proprio, mentre su Facebook ci sono pochi post pubblicati in modo molto sporadico. Forse Danny D’Annibale è talmente preso dal suo lavoro – cosa che gli auguriamo – che non ha nemmeno tempo di aggiornare i social. Buon per lui, un po’ meno per i suoi fan che non sanno più molto di lui.