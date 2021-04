By

Che fine ha fatto Spyros di Masterchef 1 oggi? Ha un ristorante di sua proprietà o collabora con delle cucine importanti?

Impossibile dimenticarsi di Spyros Theodoridis. È stato il primo vincitore della prima edizione di Masterchef Italia! Un fare un po’ timido, ma allo stesso tempo un grande carisma che ha travolto tutti. Ma oggi Spyros cosa fa? Ha un ristorante tutto suo? Dove lavora e dove possiamo assaporare le ricette di Spyros? Scopriamolo insieme.

Dove lavora oggi Spyros di Masterchef 1?

Dopo la vittoria a Masterchef nel 2011, lo chef Spyros Theodoridis di origine greca lo ricordiamo, viene chiamato dallo chef Davide Scabin nel suo ristorante Colombal.Zero di Rivoli. Così Spyros di Masterchef lavora in questo locale con due stelle Michelin e inizia a crescere oltre che a migliorare le sue capacità e tecniche culinarie.

uno dei momenti più divertenti di spyros a masterchef

Sempre nel 2012 conduce un programma di cucina su DeA Kids intitolato Help Kitchen – Guai ai fornelli che ha lo scopo di avvicinare il pubblico più giovane al mondo dell’alta cucina. Nel 2014 è ancora una volta in televisione, su Rete4 con il programma di Emanuela Foliero intitolato Sai Cosa Mangi? E, nello stesso anno, gestisce il 1495 Restaurant a Scandiano, trasformando il locale anche in una scuola di cucina. Oggi sappiamo che Spyros di Masterchef è anche docente all’Istituto di formazione “Modena con Gusto“, da un progetto di ISCOM Formazione Modena.

Le ricette di Spyros

Spyros di Masterchef quindi, a oggi, non ha un ristorante tutto suo. Come vediamo dal suo profilo Instagram però cucina spesso per i suoi fan e le ricette di Spyros sono facilmente replicabili anche a casa.

Corsi di cucina, collaborazioni in tv, insegnamento e “featuring” con altri ristoranti stellati e non sono quindi il presente di Spyros di Masterchef che, a oggi, possiamo dire che ha trovato senza dubbio il suo posto nel mondo della cucina italiana, greca e anche internazionale!