Chi ama il mare e la natura selvaggia non può perdere l’occasione di acquistare una casa a 1 euro in Sardegna, in un piccolo borgo in provincia di Oristano molto speciale, a pochi kilometri da spiagge meravigliose.

Una casa a 1 euro in Sardegna è possibile? Da oggi si, grazie all’iniziativa di un comune in provincia di Oristano, che regala le case ad una cifra simbolica di 1 euro per contrastare l’abbandono del centro storico.

Un’offerta davvero imperdibile, una cifra simbolica che serve ad aiutare questi piccoli paesi a non arrivare alla completa desolazione, un’occasione anche per chi vuole cambiare vita e scoprire nuovi luoghi, immersi nella natura e nella bellezza italiana. Vediamo qual è questo famoso borgo di cui parliamo.

Case a 1 euro in Sardegna: il borgo di Montresta

Il borgo in Sardegna di cui parliamo è Montresta, dove l’iniziativa delle case a 1 euro è partita già da un po’, visto che il centro storico si sta svuotando pian piano.

Montresta è un piccolo comune di circa 400 abitanti, in provincia di Oristano, nella Sardegna centro-occidentale. Questo borgo è situato nell’antica regione della Planargia e dista 38 chilometri da Alghero, 56 chilometri da Sassari, 78 chilometri da Oristano ma è molto vicino alla meravigliosa spiaggia di Bosa Marina, a soli venti minuti di macchina.

Questo litorale è famoso per le sue stupende spiagge dorate, con un mare dalle tonalità smeraldo miste all’azzurro, uno spettacolo per gli occhi ma anche per la mente. La lunga distesa dorata è, poi, dominata da una maestosa torre di origine aragonese del XVI secolo, che rende il panorama ancora più unico.

È proprio qui che il comune di Montresta ha deciso di dare l’opportunità a chi vuole di acquistare una casa a solo 1 euro, che possa diventare sia abitazione che locale commerciale. Tutto questo per valorizzare questi luoghi e donargli una nuova vita.

Come acquistare una casa a 1 euro

A Montresta ci sono molte case di privati che vogliono disfarsene, mettendole a disposizione di chiunque sia interessato a entrarne in possesso per ristrutturarle. Chi decide di acquistare, per entrare in possesso dell’abitazione prescelta, deve rispettare alcuni obblighi: la restaurazione degli immobili entro un periodo di tre anni dall’acquisto.

Facendo così, il comune di Montresta si assicura che non solo le case vengano ripopolate ma, si spera, riportate al loro antico splendore per cominciare un nuovo cammino insieme ai nuovi proprietari. Per tutte le informazioni, per sapere come acquistare un immobile basta andare sul sito ufficiale del comune, per conoscere tutti i dettagli.

Se volete saperne di più su questa iniziativa, ormai diffusa in tutta Italia, ecco un nostro articolo che vi spiega qualcosa di più: Case a 1 euro: dove sono in Italia e come funziona l’acquisto

Case a 1 euro in Sardegna, le altre località disponibili

Non è solo Montresta l’unico borgo dove potete trovare le case a 1 euro in Sardegna. Questa tipologia di iniziativa è un sogno per ogni turista, soprattutto perché l’isola italiana ad oggi risulta una delle destinazioni più amate, in Italia e all’estero.

I comuni che in Sardegna sono coinvolti in questa iniziativa sono anche quelli di Nulvi, in provincia di Sassari, e Ollolai, in provincia di Nuoro. Due borghi meravigliosi, che sono in attesa di tornare al loro antico splendore, grazie ai nuovi proprietari che arriveranno.

Non solo piccoli paesini, infatti, ma anche in città grandi e importanti come Sassari. Nel centro storico della città ci sono molte case in stato di abbandono e disabitate, per cui il comune attende chi potrà salvarle, con una cifra simbolica di 1 euro e chissà magari nasceranno nuove strutture ricettive, locali o ristoranti che aumenteranno il valore di quei luoghi.