Meteo settimana 2 agosto: temporali e caldo intenso. Italia divisa in due.

È un inizio di agosto all’insegna del tempo incerto e variabile. Al Nord e su parte del Centro sono arrivati i temporali, anche intensi, e le piogge. Mentre il Centro-Sud è stato colpito da una forte ondata di caldo. Un’Italia sostanzialmente divisa in due, una situazione meteorologica confermata anche per questo inizio di settimana.

Quella di lunedì 2 agosto sarà ancora una giornata all’insegna della variabilità, con nuvole e piogge al Nord e cieli soleggiati o velati al Centro-Sud. Di seguito le previsioni del tempo in dettaglio.

Meteo settimana 2 agosto: temporali e caldo intenso

La giornata di lunedì 2 agosto si apre con tempo variabile in Italia. Il caldo dei giorni scorsi è in attenuazione ma ancora intenso al Sud. Mentre al Nord insistono ancora piogge e temporali, anche forti. Le condizioni meteo variabili dipendono ad una perturbazione nordatlantica, come riporta 3bmeteo. Mentre sul Centro-Sud prevale l’anticiclone di provenienza africana, responsabile del gran caldo degli ultimi giorni. Le temperature continueranno ad essere ancora molto elevate al Sud, mentre in attenuazione al Centro.

Una situazione che continuerà per la maggior parte della settimana.

Nella giornata di lunedì 2 agosto, al Nord insisteranno ancora nubi, piogge e rovesci sulle Alpi centrali e temporali anche intensi sulle Regioni di Nord-Est, ma in esaurimento in serata. Le temperature al Nord saliranno lievemente. Mentre al Centro subiranno un lieve caldo, dopo i valori bollenti del weekend. Sulle regioni centrali prevarrà il sole, ma non mancheranno velature che offuscheranno i cieli e passaggi di nubi. Sull’alta Toscana il tempo sarà più nuvoloso con qualche pioggia locale. Al Sud, invece prevarrà il sole, salvo qualche velatura, insieme al caldo intenso ma meno torrido dei giorni scorsi.

Martedì 3 agosto, sarà un’altra giornata di tempo instabile al Nord, con piogge e temporali prima sulle Alpi centrali e le pianure di Veneto orientale e bassa Lombardia, poi più diffuse sull’arco alpino, le zone pedemontane e le pianure di Lombardia e Piemonte orientale. I cieli saranno soleggiati o velati al Centro, con maggiori annuvolamenti sull’Appennino tosco-emiliano. Annuvolamenti e piogge sono attesi sulla Sardegna e su parte del Centro Sud, tra Lazio, Campania, rilievi abruzzesi e Molise. Le temperature resteranno stabili su gran parte d’Italia, eccetto al Sud dove sulla Sicilia le massime torneranno sui 40 gradi. I venti soffieranno da deboli a moderati. Mari mossi al Nord e al Centro.

Meteo da metà settimana

Da mercoledì 4 agosto assisteremo a un peggioramento del tempo, con nuvolosità diffusa sulle regioni settentrionali, accompagnati da piogge e rovesci sulle zone alpine e prealpine, fino alle pianure del Piemonte e sulla Liguria. Al Centro i cieli saranno nuvolosi o parzialmente nuvolosi ma senza fenomeni. Mentre al Sud il tempo sarà più soleggiato con qualche velatura. Nel pomeriggio, l’instabilità aumenterà al Nord, soprattutto sulle regioni orientali, con temporali anche intensi e grandinate. Al Centro-Sud la nuvolosità aumenterà mentre nella notte il tempo peggiorerà sulle regioni tirreniche, con rovesci e temporali su Toscana e Lazio in estensione all’Umbria, e in parte sulla Campania. Le temperature scenderanno al Nord, mentre risaliranno al Centro Sud, con valori sopra i 40° C in Sicilia. I venti soffieranno deboli i mari saranno mossi.

Per la giornata di giovedì 5 agosto, sono previsti ancora temporali al Nord-Est, mentre ci sarà un miglioramento al Nord-Ovest con schiarite. Pioverà anche sulle regioni del medio e alto Adriatico e tra Liguria e Toscana. Qualche pioggia al mattino è ancora attesa tra Lazio, Campania e i confini con l’Abruzzo. Nel corso della giornata i fenomeni si esauriranno, lasciando spazio a cieli parzialmente soleggiati, salvo qualche pioggia ancora sulla Toscana. Nel tardo pomeriggio le piogge cesseranno anche al Nord-Est. Al Nord sono previste le maggiori schiarite. Le temperature scenderanno un po’ ovunque, soprattutto sulle regioni meridionali, dove il calo sarà più marcato. I venti soffieranno tesi, mentre i mari saranno mossi o molto mossi.

La tendenza per la fine della settimana annuncia sole quasi ovunque, ma durante il weekend sono attese nuove piogge sull’arco alpino. Per avere previsioni precise, tuttavia, bisogna ancora aspettare qualche giorno.