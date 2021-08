Weekend a Marsiglia: Le Panier, il quartiere più emozionante della città

A Marsiglia le cose da vedere sono tante, ma non potete perdervi un tour nel cuore del quartiere Le Panier.

Se avete deciso di andare a Marsiglia per un paio di giorni di vacanza in questa estate 2021 non potete non visitare il famosissimo quartiere Le Panier, sopra il porto e accanto alla cattedrale più bella ed imponente della città. Si tratta di una zona storica della città che negli hanno è stata oggetto di una grande progetto di riqualifica e, da quartiere un po’ malfamato, oggi è invece molto affascinante, ricco di negozi, locali e scorci unici nel loro genere.

Perché visitare il quartiere Le Panier?

Immaginate i vicoli di Genova, il sapore di una città di porto poliedrica e multiculturale come Palermo e avrete un assaggio di ciò che vi aspetta a Le Panier a Marsiglia. Tutta la zona è pedonale, fatta di piccole stradine e vicoli che si inerpicano su e giù portandovi alla scoperta di alcuni scorci spettacolare. Tutto, per altro, ulteriormente arricchito e migliorato grazie a degli straordinari murales. Del resto, questo è una tendenza che caratterizza tutta Marsiglia e che la rende una meta così speciale.

I luoghi e le vie da non perdersi

Una volta arrivati a Le Panier potrete girovagare senza meta, oppure darvi dei punti diciamo “fissi” da non perdervi. Sicuramente la Vieille Charité è uno di questi. Potete entrare e scoprire quale mostra vi sia all’interno oppure ammirarlo da fuori, nella piazza adiacente ricca di locali per mangiare o bere anche solo un pastis, la bevanda tipica e caratteristica di Marsiglia. Visitate poi Rue de la Charité e Rue du Panier, da qui accanto a voi si apriranno una vera e propria infinità di stradine meravigliose grazie alle quali si può vivere e respirare il vero sapore del quartiere e di tutta Marsiglia.

La piazze più interessanti di Le Panier

Non perdetevi poi la Piazza “De 13 Cantons”, qui si racconta che lo scrittore Jean Claud Izzo fosse di casa e chissà, magari molte delle sue storie sono nate proprio guardando alla varietà multietnica di persone che si muovevano in quella via. Altra piazza interessante e Place de Moulins, una piccola area super interessante con panchine, tanti caffé e tavolini dove ammirare il paesaggio e la vita circostante.

Il consiglio che vi diamo, per scoprire veramente la bellezza del quartiere Le Panier di Marsiglia è solo uno: partite per una soggiorno in questa città e visitatelo di persona. Rimarrete estasiati!